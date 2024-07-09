Что категорически запрещено на Самсона Сеногноя, 10 июня?

Православная церковь чтит в этот день память преподобного Сампсона Странноприимца, который жил и служил Богу да людям на границе пятого и шестого веков.
Родился святой Сампсон в Риме в семье очень образованных и обеспеченных римских христиан, получил хорошее образование, изучал искусство врачевания и решил посвятить свою жизнь исцелению тех, кто в этом нуждался, но не мог заплатить.
Довольно рано он остался без родителей, которые погибли, и Сампсон, недолго думая, все доставшееся ему наследство раздал нуждающимся, рабов отпустил на свободу, а сам собирался поселиться в пустыне недалеко от Константинополя, чтобы посвятить себя молитве и аскезе. Но Божий промысел был таков, чтобы Сампсон остался в Константинополе и начал принимать больных в небольшом домике на окраине, где поселился.
В это время императором был Юстиниан I, которого настиг серьезный недуг, и вылечить его не мог ни один ни придворный, ни приглашенный лекарь. Тогда правитель стал усердно молиться Богу, и в одном из снов увидел, что есть в Константинополе врачеватель по имени Сампсон, который способен его исцелить. Во все концы столицы были разосланы люди. Не сразу, но отыскали они Сампсона, который излечил от серьезного недуга Юстиниана одним лишь прикосновением своей руки.
Благодарный правитель стал предлагать ему золото, серебро и другие блага мира. Но преподобный отказался от даров, попросив вместо этого построить в Константинополе странноприимный дом и больницу.
Император с радостью выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Сампсон Странноприимец свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной, а сам святой и после смерти своего физического тела продолжал и продолжает помогать людям и опекать свой странноприимный дом — как только кто-то из служителей начинает относиться к делу халатно, святой приходит к нему во сне и для начала просто укоряет. Обычно все внимают с полуслова и начинают заниматься помощью людям, как подобает, так что никто не знает, что было бы с ними, если бы они не вняли предупреждениям преподобного Сампсона. К нему приходят помолиться об исцелении от разных недугов и с просьбами найти свою дорогу в жизни.
На Руси святого стали именовать понятным русским людям именем Самсон и прозвали его Сеногноем, так как в это время все еще продолжался сенокос, а часто идущие дожди скошенную траву не давали высушить и убрать, она намокала и начинала гнить.
По состоянию сена определяли будущий урожай. Так, если сено 10 июля зеленело, то на столе будет в достатке гречневая каша, которую также называли «черной», а если сено черно, то будет пшеничная каша («белая»).
В некоторых регионах на Самсона Сеногноя было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.
Поскольку святой Самсон был странноприимцем, то в этот день было очень важно никому не отказывать в помощи и особенно привечать странников — в старину было много тех, кого мы сегодня называем паломниками, то есть людей, которые шли — иногда месяцами, только для того, чтобы поклониться какой-нибудь иконе или задать вопрос какому-нибудь старцу, и кормились они подаяниями. Им вообще не принято было отказывать в помощи, а уж на Самсона-то и подавно. Наши предки были уверены, что чем больше отдашь в этот день, тем больше заработаешь в течение года. Особенно это касалось людей, которые занимались торговлей. Так что в этот день на стол подавали все самое вкусное из имеющегося в запасах, но все это было обязательно постным, так как все еще продолжался апостольский Петровский пост.
Нельзя было в этот день ни с кем ссориться и на кого злиться — можно было в этом состоянии остаться надолго.
Ни за какие важные дела тоже на Самсона не брались — даже уборку в доме старались перенести на следующий день, лучше было отправиться в лес да поле и набрать целебных трав, которые до Петрова дня были в самой активной фазе цветения и считались самыми полезными. Но не стоит этого делать, если где-то даже отдаленно гремит гром и сверкают зарницы — дневные грозы в это время были довольно опасными и можно было легко пострадать от их разрядов.
Громовые духи гуляют, считали наши предки, с небольшими перерывами с 8 по 20 июля.
Приметы дня на 10 июля:
- если на Самсона идет дождь, то идти он будет идти до бабьего лета;
- если солнце светит ярко, то до конца месяца будет сухо и жарко;
- если много пчел летает, то будет засуха;
- если цветы с утра не распустились, то пойдет дождь.