Что категорически запрещено на Самсона Сеногноя, 10 июня?

Поскольку святой Самсон был странноприимцем, то в этот день было очень важно никому не отказывать в помощи и особенно привечать странников — в старину было много тех, кого мы сегодня называем паломниками, то есть людей, которые шли — иногда месяцами, только для того, чтобы поклониться какой-нибудь иконе или задать вопрос какому-нибудь старцу, и кормились они подаяниями. Им вообще не принято было отказывать в помощи, а уж на Самсона-то и подавно. Наши предки были уверены, что чем больше отдашь в этот день, тем больше заработаешь в течение года. Особенно это касалось людей, которые занимались торговлей. Так что в этот день на стол подавали все самое вкусное из имеющегося в запасах, но все это было обязательно постным, так как все еще продолжался апостольский Петровский пост.