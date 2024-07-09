Филипп Киркоров получил первую большую роль в фильме «Братья»

Картина, получившая название «Братья», расскажет о беззаботном молодом человеке по имени Славик, которому поставлен «страшный диагноз». Его роль исполнит Денис Дорохов. Киркоров же сыграет самого себя — известного на всю страну поп-певца, который внезапно оказывается братом главного героя. Чтобы спасти себе жизнь, Славик решается на отчаянную авантюру: он похищает музыканта и втягивает его во всякого рода приключения. По словам Тины Канделаки, входящей в состав команды продюсеров, дуэт Киркорова и Дорохова станет «новым воплощением классического дуэта Пата и Паташона — знаменитых датских актеров-комиков эпохи немого кино».