Филипп Киркоров получил первую большую роль в фильме «Братья»

Российский поп-музыкант Филипп Киркоров поделился радостью от того, что ему удалось получить «первую большую роль в кино». Певец появится в кадре вместе с комиком Денисом Дороховым. По признанию музыканта, он «взволнован до глубины души» и, невзирая на огромный сценический опыт, все равно «чувствует особую ответственность».
Картина, получившая название «Братья», расскажет о беззаботном молодом человеке по имени Славик, которому поставлен «страшный диагноз». Его роль исполнит Денис Дорохов. Киркоров же сыграет самого себя — известного на всю страну поп-певца, который внезапно оказывается братом главного героя. Чтобы спасти себе жизнь, Славик решается на отчаянную авантюру: он похищает музыканта и втягивает его во всякого рода приключения. По словам Тины Канделаки, входящей в состав команды продюсеров, дуэт Киркорова и Дорохова станет «новым воплощением классического дуэта Пата и Паташона — знаменитых датских актеров-комиков эпохи немого кино».
Премьера картины намечена на 19 декабря, съемки пройдут в Краснодарском крае и Москве. Как сообщает 7info, режиссером станет Марк Горобец — режиссер «Тура с Иванушками» (2024) и сериала «Закрытая школа» (2011−2012).