Не отрываться от земли: почему полезно жить не выше пятого этажа

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Жизнь человека напрямую связана с магнитным полем Земли, однако с развитием технологий, и в частности со строительством все более и более высоких зданий, эта связь пошатнулась. О том, как это отражается на здоровье людей и что такое волновое загрязнение, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.