Не отрываться от земли: почему полезно жить не выше пятого этажа

По мнению ученого, развитие технологий позволяет человеку строить высотные дома, что уплотняет городскую застройку, обеспечивает шикарный вид из окна, например, 50-го или даже 90-го этажа. Но новейшие приборы, которые есть у российских ученых, доказывают — уровень магнитного поля с высотой изменяется.
«Если мы живем выше пятого этажа, то мы с вами выходим из естественного магнитного поля Земли. А мы в процессе эволюции, даже с момента, когда бегали с каменным топором за мамонтом, жили в этом магнитном поле. Сегодня мы из него выходим».
Однако, по его словам, пока рано говорить о том, какие последствия это может нести для жителей высоток. Такие технологии появились недавно, и еще недостаточно материала, чтобы сделать однозначный вывод — на какие именно органы негативно влияет жизнь на высоте, пояснил академик.
Он также обратил внимание еще на одну проблему, возникшую с развитием технологий, и прежде всего электронных, — волновое загрязнение.
«Волновое воздействие нас окружает. Я говорю по микрофону, мы пользуемся компьютерами, на зданиях понаставили вышек сотовой связи. Это становится термином и постоянно нарастает. Ко всем магнитным бурям и солнечной активности добавляется еще и наше с вами загрязнение окружающей среды».
При этом он подчеркнул, что у человека есть возможность нивелировать негативные последствия волнового загрязнения. Нужно больше бывать за городом на природе и меньше пользоваться гаджетами, посоветовал Онищенко. Академик подчеркнул, что не случайно врачи во все времена считали прогулки на свежем воздухе самым эффективным лекарством.