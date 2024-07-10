В Омске планируют большинство кондукторов заменить электроникой

О планах на замену кондукторов электроникой было заявлено на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры.
В 2023 году «Пассажирское предприятие № 8» оснастило устройствами 180 транспортных средств, из них — 130 автобусов среднего класса и 50 автобусов большого класса. В том же году бескондукторной системой оплаты оборудовали 10 троллейбусов и 20 трамваев.
Сообщается, что в январе 2024 года было закуплено 140 валидаторов, что хватило на 50 больших автобусов. В настоящее время проходят подготовительные работы к монтажу оборудования в 5 трамваях и 5 троллейбусах «Адмирал».
В 2024 году запланировано внедрение системы оплаты проезда без кондуктора еще на 91 транспортном средстве.
Планируется, что к концу 2024 года кондукторов заменят валидаторы в 77% транспортных средствах «Пассажирского предприятия № 8», выходящих на линию.
По всей видимости, при продолжении тренда кондукторы в Омске и вовсе исчезнут.
Напомним, что для контроля оплаты проезда в Омске работают контролеры. «СуперОмск» сообщал о планируемых изменениях в наказании за проезд «зайцем».