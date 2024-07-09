Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить ее имущества в РФ

«Конечно, это все пиар-операция, причем пиар-операция на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», — сказал Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.