Спустя восемь лет после воссоздания в Омске освятили Воскресенский собор

«Праздник Великого освящения Воскресенского собора — это фактически точка в истории его воссоздания в Омске. Важность события очевидна, поскольку храм на протяжении столетий был центром и культурной, и общественной, и духовной жизни нашего города. Все выдающиеся люди, которые с городом связаны, молились здесь Богу, и поэтому сегодняшний праздник — это важный завершающий аккорд воссоздания Воскресенского собора», — сказал митрополит.