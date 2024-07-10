Спустя восемь лет после воссоздания в Омске освятили Воскресенский собор

Воскресенский военный собор был первым в городе каменным храмом. В первозданном виде храм воссоздали на его историческом месте в 2016 году. Сегодня, 9 июля, его освятил митрополит Омский и Таврический Дионисий.
«Праздник Великого освящения Воскресенского собора — это фактически точка в истории его воссоздания в Омске. Важность события очевидна, поскольку храм на протяжении столетий был центром и культурной, и общественной, и духовной жизни нашего города. Все выдающиеся люди, которые с городом связаны, молились здесь Богу, и поэтому сегодняшний праздник — это важный завершающий аккорд воссоздания Воскресенского собора», — сказал митрополит.
Состоялись богослужение и крёстный ход, а после были вручены награды тем, кто принимал участие в воссоздании храма. Руководитель компании-подрядчика Алексей Резников был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского третьей степени. Омский иконописец Геннадий Адаев получил орден Преподобного Андрея Иконописца третьей степени. Член попечительского совета по воссозданию Воскресенского собора Юрий Ерехинский, автор проекта воссоздания Татьяна Малиновская и другие удостоились медали Священномученика Сильвестра третьей степени.