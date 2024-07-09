Стало известно, когда Андрей Губин вернется на сцену

Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает Telegram-канал Mash. Согласно информации издания, гостей фестиваля ждет полноценный творческий вечер.
Сам Губин тем не менее согласился исполнить только одну композицию. Остальные хиты музыканта, не появлявшегося на сцене больше 19 лет, споют другие артисты. В их числе — Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие. О полноценном возвращении на сцену речь не идет.
Напомним, Андрей Губин ушел со сцены в середине нулевых по причине ухудшения здоровья. У певца была диагностирована двусторонняя прозопалгия лица — это неврологическое заболевание, вызывающее сильные боли лицевых мышц. В апреле 2023-го музыкант рассказывал, что ему тяжело двигаться и дышать и «он живет на грани».
Также Губин планировал писать музыку для молодых артистов.