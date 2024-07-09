Стало известно, когда Андрей Губин вернется на сцену

Сам Губин тем не менее согласился исполнить только одну композицию. Остальные хиты музыканта, не появлявшегося на сцене больше 19 лет, споют другие артисты. В их числе — Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие. О полноценном возвращении на сцену речь не идет.