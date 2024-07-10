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В Красноярском Пашенном пройдёт бесшумный кинопоказ под открытым небом

Бесшумный кинопоказ пройдёт на правом берегу Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В сквере Полтавский микрорайона Пашенный пройдёт кинопоказ под открытым небом. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Мероприятие начнётся в 21:00 в субботу 13 июля. Всем жителям выдадут беспроводные наушники. Показывать будут российскую мелодраму 2023 года «Я делаю шаг» (6+). Фильм расскажет о жизни школьного учителя и преодолении себя. Сам сеанс будет бесплатным, но из-за ограниченного количества мест потребуется предварительная регистрация.

Бесшумный кинотеатр впервые проводился в 2023 году, а его авторами стали специалисты молодёжного «ИТ-центра». Всего было организовано 10 киносеансов, которые прошли на разных городских площадках.

В июле 2024 года в Красноярске пройдут ещё четыре кинопоказа в общественных местах:

18 июля, 21:00 Парк «Солнечная поляна», фильм «Дух Байкала»;

19 июля, 21:00 Парк им. Гагарина, фильм «Летучий корабль»;

26 июля, 21:00 Сквер Серебряный, фильм уточняется;

27 июля, 21:00 Парк им. 1 мая, фильм «Летучий корабль».

Организаторы советуют с собой брать подушки и пледы для комфортного просмотра фильмов на улице.

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