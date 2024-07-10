В Красноярском Пашенном пройдёт бесшумный кинопоказ под открытым небом

Мероприятие начнётся в 21:00 в субботу 13 июля. Всем жителям выдадут беспроводные наушники. Показывать будут российскую мелодраму 2023 года «Я делаю шаг» (6+). Фильм расскажет о жизни школьного учителя и преодолении себя. Сам сеанс будет бесплатным, но из-за ограниченного количества мест потребуется предварительная регистрация.