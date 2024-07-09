Ноэл Галлахер попросил Дейва Грола «не совать нос в дела Oasis»

По словам Ноэла, он пересекался с Дейвом на недавно прошедшем фестивале «Гластонбери». Оба музыканта смотрели выступление LSD Soundsystem из-за кулис и даже жили в одной гостинице. Однако Ноэл предпочел не заводить беседу с коллегой. Солист High Flying Birds признался, что просто попросил бы Дейва «не совать нос в дела Oasis». Также, как цитирует NME, Ноэл подчеркнул, что у него больше «нет на него времени».