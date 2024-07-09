Ноэл Галлахер попросил Дейва Грола «не совать нос в дела Oasis»

Британский музыкант Ноэл Галлахер, известный прежде всего как один из двух братьев-основателей Oasis, высказался о коллеге по цеху Дейве Гроле. Лидер Foo Fighters неоднократно ратовал за воссоединение Oasis.
По словам Ноэла, он пересекался с Дейвом на недавно прошедшем фестивале «Гластонбери». Оба музыканта смотрели выступление LSD Soundsystem из-за кулис и даже жили в одной гостинице. Однако Ноэл предпочел не заводить беседу с коллегой. Солист High Flying Birds признался, что просто попросил бы Дейва «не совать нос в дела Oasis». Также, как цитирует NME, Ноэл подчеркнул, что у него больше «нет на него времени».
Любовь Дейва к Oasis уходит корнями в нулевые, когда Foo Fighters выступали у британской группы на разогреве. В 2019-м Грол призывал посетителей фестиваля в Рединге открыть петицию за реюнион Oasis. На это Ноэл предложил собрать подписи за то, чтобы Foo Fighters прекратили выступать.
В 2022-м Дейв назвал брата Ноэла Лиама «одной из последних настоящих рок-звезд». Напомним: братья Галлахеры не разговаривают и регулярно обмениваются оскорблениями в прессе со времен последнего в истории выступления Oasis.