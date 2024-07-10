Основа будущего. Каждая пятая семья в крае — многодетная

«Благодарю вас за смелость. Вы не только решаетесь создавать большие семьи, но и успеваете участвовать в конкурсах. Своим личным примером показываете, что многодетная семья — это не какие-то сложные вещи, а это всё возможно. Да, непросто, я это тоже знаю. Но реально. Семья — основа нашего суверенитета, нашей истории, нашего будущего. В ней создаются традиции, которые передаются из поколения в поколение. Здесь мы поддерживаем наши культурные, национальные ценности, приоритеты», — подчеркнул глава края.