Основа будущего. Каждая пятая семья в крае — многодетная

Сегодня каждая пятая семья в Красноярском крае многодетная. Более 50 тыс. семей воспитывают от трёх и более детей. И с каждым годом их становится больше.
На плечах родителей лежит огромная ответственность. Серьёзную помощь оказывает и край. Для семей с детьми предусмотрено около 30 мер социальной поддержки. Секретами воспитания и родовыми традициями сибиряки поделились во время встречи с губернатором края накануне празднования Дня семьи, любви и верности.
Мечты сбываются
Коляски и детский смех в краевом правительстве встретишь нечасто. Собрать в одном месте десять семей решили по вескому поводу. Все они стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», который проводится в рамках нацпроекта «Демография». Пять семей в ближайшее время представят край уже на федеральном уровне. С победителями встретился глава региона Михаил Котюков.
«Благодарю вас за смелость. Вы не только решаетесь создавать большие семьи, но и успеваете участвовать в конкурсах. Своим личным примером показываете, что многодетная семья — это не какие-то сложные вещи, а это всё возможно. Да, непросто, я это тоже знаю. Но реально. Семья — основа нашего суверенитета, нашей истории, нашего будущего. В ней создаются традиции, которые передаются из поколения в поколение. Здесь мы поддерживаем наши культурные, национальные ценности, приоритеты», — подчеркнул глава края.
Всего в этом году рассказать о себе решила 191 семья из 46 муниципальных образований региона. Весной прошли конкурсные испытания. До финала дошли самые креативные 10 команд. В том числе семья Штейнерт, занявшая больше всех мест в зале правительства. На встречу они пришли в полном составе: папа Алексей, мама Юлия и десять детей, старшему из которых 21 год, а младшему всего 6 месяцев. Признаются: участие в конкурсе стало для них целым событием.
"Не один год думали подать заявку, но всё времени не хватало, а здесь решились. Нам ведь, чтобы даже сюда сегодня приехать, понадобилось несколько часов на сборы. Большая семья — большие хлопоты, но приятные! А вообще, всем советую: если тоже хотите заявить о себе, начните с малого — с дворовых, школьных конкурсов.
Этот процесс затягивает, а там и до федеральных рукой подать. Для меня это не только победа в конкурсе, но и исполнение мечты. На Новый год под бой курантов загадал желание, что хочу познакомиться с нашим губернатором. И вот сегодня оно сбылось", — делится глава семьи Алексей Штейнерт.
Супруги говорят, что за 23 года брака в их доме никогда не было скучно. Вечерами домашние проводят различные турниры по шахматам, концерты. А ещё все от мала до велика закаляются, обливаются ежедневно холодной водой и стоят на гвоздях. Есть в семье и своя необычная, но вполне современная традиция — появление нового члена семьи всегда сопровождается фотоссесией.
Уместить такое количество снимков в обычной квартире — задача сложная, поэтому пару лет назад всё семейство перебралось в загородный дом.
Хранители традиций
Каждая семья по-своему особенная. Яркий тому пример — чета Елены и Максима Штох. Глава семейства — единственный, кто не имеет отношения к медицине, а вот все его родные, включая супругу и её близких, самые настоящие «ангелы в белых халатах». Общий медицинский стаж на всех — более 150 лет. Но трудятся в разных областях.
«Мои родители живут и работают в Зеленогорске. Мама уже 30 лет заведует гинекологическим отделением. Кстати, мама мужа тоже медик, она работает в краевом глазном центре. Я врач ультразвуковой диагностики, заведую диагностическим центром ФМБА. Дочь София (11 лет) и сын Артём (9 лет) тоже мечтают продолжить династию врачей. Но пока больше развиваем в ребятах творческие таланты. Дочка танцует акробатический рок-н-ролл, сын увлекается игрой на гитаре, недавно освоил электрогитару, а ещё он входит в восьмёрку лучших танцоров по брейк-дансу», — рассказывает Елена.
От учёбы и работы Штох отдыхают во время путешествий. Признаются: когда нет возможности уехать в другие города, ищут уединения с природой на даче. Есть в семье и свой секрет сохранения хороших отношений.
«Без поддержки никуда. Причём рядом нужно быть и тогда, когда плохо, и тогда, когда хорошо. Конечно, любовь помогает укрепить брак, а ещё — умение закрывать глаза на недостатки близких. А самое главное — интересоваться, чем живут твои родные, что их волнует», — делится Елена.
Ещё одни хранители традиций — семья Мезенцевых. Константин и Елена познакомились ещё в детстве, в музыкальной школе. Под песни и музыку уже отпраздновали 22 года совместной жизни. У супругов три дочери, старшие мечтают связать свою жизнь с железной дорогой. И не случайно.
Железнодорожная династия Мезенцевых насчитывает пять поколений. Её родоначальники пришли в Сибирь ещё в 90-х годах 19-го века в поисках лучшей жизни, а главное — свободной земли, но в итоге стали железнодорожниками с самого появления в Сибири железной дороги.
Путь к счастью через поломку
Среди молодых семей Красноярского края, заявившихся на конкурс, одной из лучших была признана семья Орловых из Минусинска. Супруги Илья и Александра вместе чуть больше 8 лет. У них двое детей — дочь Вероника и сын Максим.
Родители — люди творческие. Оба учились на режиссёра в Минусинском колледже культуры и искусства. Вместе творили на сцене, свой творческий путь продолжают и по сей день. Признаются: секрета гармоничного брака нет, главное — взаимная любовь.
«Всё приходит со временем. Спустя годы понимаешь, что самое главное — это два чуда, которые встречают тебя с работы. Что бы ни происходило вокруг, пришёл домой, к тебе подбежали дети — и у тебя всё наладилось. А ещё важно научиться понимать друг друга, не так импульсивно реагировать, уметь прислушиваться», — делятся Орловы.
На взаимоуважении и любви держатся и одни из самых опытных конкурсантов — семья Россихиных из Шушенского района. Они в числе победителей в номинации «Золотая семья». Их семейный стаж — 34 года. Кстати, свёл влюблённых Елену и Андрея сломанный телевизор.
«Мы ещё со школы были знакомы, но особо не дружили. Потом Андрей пошёл учиться в радиотехнический техникум, а у меня как раз телевизор сломался. Предложил починить, да так и остался. Спустя три месяца сыграли свадьбу, родились два сына. Они у нас способные: и в шахматы играли, и теннисом с футболом занимались, зимой на коньках и лыжах катались. Оба окончили школу искусств по направлениям “хореография” и “гитара”, — вспоминает Елена Россихина.
«Один из сыновей сегодня вместе с нами приехал, вот даже маленькую дочку с собой взял. Рады, что нас заметили. Хотя самыми лучшими себя не считаем. Самое приятное — это реакция окружающих. Все очень тепло и по-доброму отнеслись. В нашем родном посёлке очень много хороших семей, просто нам повезло чуть больше», — считают Андрей и Елена.
На примере участников конкурса видишь, что именно в семьях создаются традиции, трудовые династии. Именно поэтому в 2025 году по решению главы государства стартует новый национальный проект, который так и называется — «Семья». Сегодня важно не только помогать, но и ставить в пример пары, которые вдохновляют на создание прочного семейного союза.