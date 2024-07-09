Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор объяснил, почему школьники не согласятся на отмену ЕГЭ

Старый формат увеличил бы число экзаменов для выпускников по меньшей мере до девяти. Дети не знают о нем и никогда на него «не подпишутся», считает Музаев. Дума рассмотрит законопроект о замене ЕГЭ традиционной аттестацией осенью.

Источник: РИА "Новости"

Современные школьники никогда не согласятся на замену Единого государственного экзамена традиционной аттестацией, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. Он пояснил, что подобные изменения увеличат число экзаменов для выпускников в несколько раз.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и замене его традиционными государственными экзаменами.

Выпускники школ не знают, что такое старый формат, и «никогда не подпишутся» на то, что было в прошлом, прокомментировал инициативу Музаев.

«Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И, как минимум, три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить», — сказал глава Рособрнадзора.

Кроме того, чтобы сдать вступительные раньше требовалось поехать в город или другой населенный пункт, где находится вуз, отметил собеседник агентства.

«Это хорошо, если ты живешь в столице недалеко от высшего учебного заведения, и в течение двух недель на три экзамена приходишь и сдаешь. Кстати, абсолютно незнакомым людям, и не просто учителям в школе, а профессорам», — подчеркнул он.

ЕГЭ ввели во всех школах России в 2009 году в качестве выпускного и вступительного экзамена. Авторы законопроекта о его замене отметили, что это было сделано «в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей». Однако, по мнению законодателей, это не приносит ожидаемых результатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимость дополнительных трат на подготовку к экзаменам выросла на 70%, а из-за увеличения числа абитуриентов возросла вероятность возникновения «дополнительных расходов», связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учебы.

Также содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса», считают авторы инициативы. С их точки зрения, принятие законопроекта избавит школьников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и позволит сохранить физическое и психическое здоровье выпускников.

В марте Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, что две трети выпускников (66%) продолжают или продолжали учебу в том регионе, где получили общее образование. В другой регион с образовательной целью переезжали только 23% опрошенных. Самыми популярными городами для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

образование