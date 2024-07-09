Рособрнадзор объяснил, почему школьники не согласятся на отмену ЕГЭ

«Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И, как минимум, три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить», — сказал глава Рособрнадзора.