Выставка мотоциклов, силовое шоу и известный рэпер. Рассказываем, как пройдет День города Тайшета 2024

Стоит отметить, что 20 июля также пройдут концерты с участием известных исполнителей еще в двух города Иркутской области. Так в северной столице Приангарья — Братске — выступит народная артистка России Валерия, а в городе Шелехов — популярная поп-группа «Artik & Asti» с солисткой Севиль Валиевой. И в Братске, и в Шелехове 20 числа будут отмечать День металлургов, а в Шелехове также день города.