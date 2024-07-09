Выставка мотоциклов, силовое шоу и известный рэпер. Рассказываем, как пройдет День города Тайшета 2024

В День города Тайшета 2024 сибиряков ждет большая развлекательная программа с выставкой мотоциклов, силовым шоу, концертом творческих коллективов из двух регионов, а также известного российского рэпера. КП-Иркутск узнала, как пройдет День города Тайшета 2024.
В этом году Тайшет отмечает 86 лет со дня присвоения ему статуса города и, хотя официальной датой его получения считается 2 марта, празднует день рождения населенный пункт всегда летом. День города Тайшета 2024 по доброй традиции совместят с Днем металлурга. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Дата профессионального праздника металлургов плавающая — это третье воскресенье июля, однако, в этот раз гуляния решено провести накануне — в субботу, 20 июля. Именно к этому дню организаторы торжества готовят большую концертную программу, а также много различных интерактивов на любой возраст.
Праздновать День города Тайшета 2024 и День металлурга тайшетцы начнут 20 июля в 16.00. Всех желающих провести время в компании земляков приглашают на площадь Юбилейная. Самые активные поучаствуют в конкурсах с призами, в викторинах. Также поразить и удивить тайшетцев организаторы хотят выставкой мотоциклов и силовым шоу.
— Вечером жителей города ждет большая концертная программа с участием красноярских и иркутских кавер-групп, — сообщили в мэрии Тайшета. — Завершением праздника станет выступление популярного артиста и телеведущего Натана.
Натан Миронов — российский рэпер, который знаменит исполнением лирических песен о взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви, ссорах, прощании.
Стоит отметить, что 20 июля также пройдут концерты с участием известных исполнителей еще в двух города Иркутской области. Так в северной столице Приангарья — Братске — выступит народная артистка России Валерия, а в городе Шелехов — популярная поп-группа «Artik & Asti» с солисткой Севиль Валиевой. И в Братске, и в Шелехове 20 числа будут отмечать День металлургов, а в Шелехове также день города.
Своим появлением в 1897 году Тайшет обязан строительству Транссибирской железнодорожной магистрали. Сначала это был небольшой пристанционный поселок, который в 1906 году стал селом, а спустя 31 год получил статус сначала рабочего поселка, а в 1938-м — города. Территориально Тайшет находится в 680 километрах от Иркутска и в 320 — от Красноярска.