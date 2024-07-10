В Нижегородской области выписали 11 пациентов с ботулизмом

Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился.
«По состоянию на 9 июля 16 человек с диагнозом “ботулизм” находятся под наблюдением медиков. При этом 11 из них, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 5 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — заявили в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, «смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной». Это второй случай гибели от ботулизма этим летом — ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».