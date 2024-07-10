В Нижегородской области выписали 11 пациентов с ботулизмом

Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, «смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной». Это второй случай гибели от ботулизма этим летом — ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.