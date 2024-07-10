В Омске повторно объявили режим НМУ

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в ночь на 10 июля в Омске объявляется режим неблагоприятных метеоусловий. Режим «чёрного неба» будет действовать до одиннадцати часов утра 10 июля. Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предприятия должны снизить выбросы.
Режим НМУ объявляется в городе вторую ночь подряд. Ранее он вводился в ночь с 8 на 9 июля. Кроме того, режим неблагоприятных метеоусловий действовал по ночам с 4 по 7 июля.
Ранее портал Om1.ru сообщал о том, что в городе выявили 17 организаций, которые не соблюдали законодательство и не принимали меры по снижению выбросов, когда действовал режим НМУ. Должностным лицам грозят штрафы, а руководителям предприятий внесены представления.