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В Омске повторно объявили режим НМУ

Он будет действовать вторую ночь подряд.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 67% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Om1.ru

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в ночь на 10 июля в Омске объявляется режим неблагоприятных метеоусловий. Режим «чёрного неба» будет действовать до одиннадцати часов утра 10 июля. Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предприятия должны снизить выбросы.

Режим НМУ объявляется в городе вторую ночь подряд. Ранее он вводился в ночь с 8 на 9 июля. Кроме того, режим неблагоприятных метеоусловий действовал по ночам с 4 по 7 июля.

Ранее портал Om1.ru сообщал о том, что в городе выявили 17 организаций, которые не соблюдали законодательство и не принимали меры по снижению выбросов, когда действовал режим НМУ. Должностным лицам грозят штрафы, а руководителям предприятий внесены представления.