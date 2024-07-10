В Омске повторно объявили режим НМУ

Ранее портал Om1.ru сообщал о том, что в городе выявили 17 организаций, которые не соблюдали законодательство и не принимали меры по снижению выбросов, когда действовал режим НМУ. Должностным лицам грозят штрафы, а руководителям предприятий внесены представления.