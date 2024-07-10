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Новый очаг ядовитой повилики обнаружили в Нижегородской области

На территории Сергачского округа введен карантин.

Источник: пресс-служба Межрегионального управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Очаг ядовитой повилики обнаружили у села Богородское в Сергачском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Как отмечается, ядовитый сорняк препятствует росту растений, а также может вызвать отравление у животных. У некоторых растений урожайность может снизиться до 95%. Для предотвращения распространения растения на территории Сергачского округа был введен карантин. Кроме того, на прилегающей территории действует карантинный фитосанитарный режим.

Добавим, что в Нижегородской области действует пять карантинных зон по данному ядовитому растению.

сельское хозяйство