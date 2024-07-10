Новый очаг ядовитой повилики обнаружили в Нижегородской области

Как отмечается, ядовитый сорняк препятствует росту растений, а также может вызвать отравление у животных. У некоторых растений урожайность может снизиться до 95%. Для предотвращения распространения растения на территории Сергачского округа был введен карантин. Кроме того, на прилегающей территории действует карантинный фитосанитарный режим.