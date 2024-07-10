Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту

В ходе утреннего выезда в Никиту, познакомилась с замечательной семьёй, которая каждый день уже несколько лет обеспечивает чистоту и порядок на большой территории у многоквартирных домов. Друзья, прошу ценить их труд, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что в целом впечатления положительные — посёлок чистый и благоустроенный.