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Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту

В ходе выезда Янина Павленко традиционно уделила особое внимание санитарному состоянию, соблюдению социальных цен и общению с жителями.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В ходе утреннего выезда в Никиту, познакомилась с замечательной семьёй, которая каждый день уже несколько лет обеспечивает чистоту и порядок на большой территории у многоквартирных домов. Друзья, прошу ценить их труд, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что в целом впечатления положительные — посёлок чистый и благоустроенный.

Вместе с тем, продолжила Янина Павленко, если на муниципальных территориях порядок поддерживается, то к землям, относящимся к Никитскому ботаническому саду вопросы есть — в настоящее время администрация направит в адрес руководства сада письмо с просьбой навести и поддерживать там порядок.

Также традиционно проверила соблюдение рекомендованных цен на социально значимые товары — заглянула в магазины и на рыночную площадь. В целом, цены соблюдается, но ассортимент довольно скудный, — отметила Янина Павленко.

На площади она поручила увеличить количество урн, а собственникам НТО напомнила об обязанности поддерживать порядок у своих объектов.