Рособрнадзор проверит компетенции педагогов

В новом учебном году оценивать эффективность общего образования в РФ впервые будут с использованием результатов проверки компетенций преподавательского состава. Об этом в субботу сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Мы сформировали пул вопросов для учителей, которые раскрывают… профессионализм, подготовку в плане психологии, методологии». По словам главы Рособрнадзора, прежняя методология оценки эффективности качества образования строилась лишь на оценке результатов учеников и потому «не давала полной картины».
Теперь же планируется оценить уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры по 69 показателям.
Господин Музаев добавил, что результаты таких проверок станут «докладной записочкой» для региональных властей: те смогут понять, на какие цели необходимо направлять средства в первую очередь.
В Рособрнадзоре и Минпросвещения пока не ответили на вопросы «Ъ». Как выяснил «Ъ», речь идет об «индексе качества образования», который начнут применять в школах с 1 сентября. Индекс включает три направления, каждое из которых состоит из трех критериев. В свою очередь, критерии состоят из показателей — всего их 69.
Самый большой вес в индексе по-прежнему имеют образовательные результаты школьников — их оценивают по 30 показателям.
Второе по значимости направление — образовательная среда, на которую приходится 28 показателей. Третий блок — кадровый потенциал — оценивается по 11 показателям: семь из них касаются компетенций учителей, два — их квалификации и еще два — обеспеченности учителями. Апробация индекса прошла в мае этого года во Владимирской области.
Руководитель центра независимой оценки компетенций студентов Московского городского педагогического университета Татьяна Никитина отмечает, что результаты школьников «важны для понимания качества работы педагога», однако ученики нередко занимаются с репетиторами или родителями, поэтому оценка может оказаться некорректной. Оценка компетенций самого учителя, полагает эксперт, позволит понимать ситуацию «более объемно»: «Процесс работы учителя, взаимодействия с учениками оценить сложно. Но понимание психолого-педагогических навыков учителей позволит осознать дефициты и понять, какие условия необходимо создать для их ликвидации».
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин называет спорными часть показателей индекса — например, связанных с образовательной средой: «Не совсем понятно, как директор школы может повлиять, например, на наличие в школе водопровода». При этом эксперт находит важным появление таких показателей, как взаимоотношения учителей и учеников или уровень нетерпимости школы к правонарушениям. Оценка компетенций учителей, по словам господина Илюхина, проводилась и раньше в рамках различных исследований, но новый формат может помочь «выявить профессиональное выгорание учителей на ранней стадии и принять решение по снижению нагрузки».
Педагоги в соцсетях выражают опасения, что «очередные проверки» будут отвлекать их от работы.
О недовольстве в учительской среде корреспонденту «Ъ» рассказал председатель профсоюза «Учитель», преподаватель из Нижегородской области Дмитрий Казаков: по его словам, в прошлом году «учителя смогли немного выдохнуть, потому что результаты аттестации стали бессрочными и отпала необходимость постоянно подтверждать квалификацию». Теперь же, считает он, нагрузка возрастет, «а доплачивать за это никто не будет». В то же время директор оренбургской школы № 34, призер конкурса «Директор года 2022» Елена Капкова назвала инициативу «позитивным эволюционным изменением»: «Показатель образовательных результатов школьников самый разработанный, посчитать его легче всего, но так судить однобоко». Однако и она отмечает, что грядущие проверки компетенций в учительском сообществе встречены «скорее негативно», в том числе потому, что многие педагоги «узнали об изменениях из новостей». «Администрации школ, министерствам нужно проводить информационную работу с учителями, — полагает Елена Капкова.— Объяснять, что эти тесты в итоге помогут успешнее управлять школой, перераспределять нагрузку на учителей».