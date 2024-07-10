Рособрнадзор проверит компетенции педагогов

О недовольстве в учительской среде корреспонденту «Ъ» рассказал председатель профсоюза «Учитель», преподаватель из Нижегородской области Дмитрий Казаков: по его словам, в прошлом году «учителя смогли немного выдохнуть, потому что результаты аттестации стали бессрочными и отпала необходимость постоянно подтверждать квалификацию». Теперь же, считает он, нагрузка возрастет, «а доплачивать за это никто не будет». В то же время директор оренбургской школы № 34, призер конкурса «Директор года 2022» Елена Капкова назвала инициативу «позитивным эволюционным изменением»: «Показатель образовательных результатов школьников самый разработанный, посчитать его легче всего, но так судить однобоко». Однако и она отмечает, что грядущие проверки компетенций в учительском сообществе встречены «скорее негативно», в том числе потому, что многие педагоги «узнали об изменениях из новостей». «Администрации школ, министерствам нужно проводить информационную работу с учителями, — полагает Елена Капкова.— Объяснять, что эти тесты в итоге помогут успешнее управлять школой, перераспределять нагрузку на учителей».