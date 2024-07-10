Семьям выплатят по 10 000 рублей по решению Путина — когда писать заявление

Российским семьям придет новая выплата — 10 тысяч рублей по решению президента РФ Владимира Путина. Эти деньги смогут забрать те, кто получал сертификат на маткапитал и уже воспользовался основной его частью.
Путин предложил разрешить семьям использовать остаток маткапитала на личные нужды, в частности, по 10 тысяч рублей — на сбор детей в школу.
«Давайте мы для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может, и другие шаги сделаем», — сказал глава государства на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
Соответствующие поправки в закон Минтруд должен разработать уже в ближайшее время. Министр труда Антон Котяков уточнил: выплаты придут семьям ранее направившим маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, при условии, что на счете остался остаток менее 10 тысяч рублей.
Как только законопроект будет подготовлен и принят (это может занять несколько месяцев), семьям смогут разрешить забрать остатки из средств маткапитала. Социальный фонд должен будет направить уведомление. Порядок подачи заявления на выплату семьям разъяснят.
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