Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании стала первым участником решающего матча Евро-2024 благодаря победе над Францией — 2:1.
Матч в Мюнхене многие эксперты небезосновательно называли досрочным финалом. Одна из лучших команд мира последних лет Франция противостояла Испании, которая на нынешнем Евро до вторничной встречи победила во всех играх.
Фаворита в этой паре предсказать было практически нереально. Тем не менее, небольшое предпочтение специалисты отдавали «красной фурии», так громко заявившей о себе в Германии.
У французов хватало проблем перед поединком с испанцами. В частности, были опасения относительно состояния Килиана Мбаппе, сломавшего нос в начале Евро. Однако Мбаппе вышел в старте, как и обещал главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам.
Во многом благодаря Мбаппе французы повели в счете в мюнхенском матче: с его передачи отличился Коло Муани. Впрочем, «красная фурия» еще в первом тайме дважды огорчила Майка Меньяна: забивали Ламин Ямаль и Дани Ольмо. К слову, 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы. Кроме того, Ямаль стал самым молодым автором гола на стадии ½ финала крупных турниров.
Во второй половине французы активизировались, Дешам сделал несколько замен. Но все тщетно. Самый явный шанс вырвать ничью для «трехцветных» упустил Мбаппе: ближе к концовке матча Килиан прорвался по флангу и бил с убойной позиции — выше. «Красная фурия» выстояла.
Таким образом, Испания впервые за 12 лет сыграет в финале первенства Европы. Соперник команды Луиса Де ла Фуэнте определится в среду в матче Нидерланды — Англия. Решающая встреча турнира пройдет 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе».