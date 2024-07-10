Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024

Во многом благодаря Мбаппе французы повели в счете в мюнхенском матче: с его передачи отличился Коло Муани. Впрочем, «красная фурия» еще в первом тайме дважды огорчила Майка Меньяна: забивали Ламин Ямаль и Дани Ольмо. К слову, 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы. Кроме того, Ямаль стал самым молодым автором гола на стадии ½ финала крупных турниров.