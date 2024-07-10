Что можно и нельзя делать в Самсонов день 10 июля, который называют Сеногной

Православная церковь 10 июля вспоминает святого Сампсона Странноприимца. В народе отмечают Самсонов день. Но есть еще одно название — день Самсона Сеногноя. Все дело в том, что в указанный день всегда идет дождь, что мешает заготавливать сено.
Что нельзя делать 10 июля
День не подходить для того, чтобы признаваться в любви. Не следует злиться, а также ругаться с родными и близкими. Нельзя поднимать на улице деньги или же предметы. Предки верили, что можно найти себе неприятности. Девушкам не стоит долгое время смотреться в зеркало, чтобы не потерять красоту.
Что можно делать 10 июля
По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святому, прося у него, чтобы не пошел дождь, и чтобы погода дала возможность собрать сено. Кроме того, день подходит для оказания помощи нуждающимся.
Согласно приметам, цветы, которые на раскрыли лепестки, говорят про дождь. Если жалят пчелы, то это предупреждает о засухе. Дождь 10 июля говорит о том, что подобная погоды продлится семь недель.