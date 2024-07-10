Что можно и нельзя делать в Самсонов день 10 июля, который называют Сеногной

День не подходить для того, чтобы признаваться в любви. Не следует злиться, а также ругаться с родными и близкими. Нельзя поднимать на улице деньги или же предметы. Предки верили, что можно найти себе неприятности. Девушкам не стоит долгое время смотреться в зеркало, чтобы не потерять красоту.