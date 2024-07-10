Финуниверситет назвал города с самым доступным жильем и высокими доходами

«С одной стороны, оценки качества жизни по городам России, сделанные в Финансовом университете, позволяют оценить изменения в том, как люди живут — насколько они довольны или недовольны своей средой обитания. А это очень важно, потому что задача повышения качества жизни поставлена президентом России как интегральная цель социально-экономического развития страны. А лучший способ понять, что происходит по этой части в жизни людей, попросить их самостоятельно сделать такую оценку, что мы и делаем», — отмечает Алексей Зубец.