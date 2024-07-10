Финуниверситет назвал города с самым доступным жильем и высокими доходами

Москва, Грозный, Сочи, Махачкала, Санкт-Петербург, Владимир, Симферополь, Севастополь и Владикавказ стали лидерами по качеству жизни населения в первом полугодии 2024 года.
Таковы данные, полученные в ходе проводимого Финансовым университетом при правительстве РФ традиционного мониторинга качества жизни в городах с населением свыше 250 тысяч жителей (исследование имеется в распоряжении «Российской газеты»).
Оцениваются несколько базовых показателей. Среди них уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; доступность недвижимости (способность жителей купить квартиру или дом); качество медицинского обслуживания населения; состояние экологической среды в городе, работа среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей; состояние дорожного хозяйства, работа жилищно-коммунального хозяйства; оценка работы городских властей; распространенность деструктивного поведения; конфликтность общественных отношений. Помимо этого, при анализе качества жизни принимается в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни.
«По нашему мнению, этот показатель представляет собой одну из интегральных метрик качество жизни в городах», — подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец.
К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Мурманск, Хабаровск, Тверь, Самара, Новосибирск, Новороссийск, Ярославль.
Выше всего оценивают доступность жилья жители Екатеринбурга, Мурманска, Пензы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саратова, Омска, Рязани, Хабаровска, Кургана.
Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Новороссийск, Сочи, Грозный, Набережные Челны, Москва, Нижневартовск, Калининград, Кострома, Нижний Тагил, Тольятти.
Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Сочи, Петрозаводске, Махачкале, Калуге, Владикавказе, Грозном, Севастополе, Пензе, Кургане, Тамбове.
Самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения в следующих городах: Сочи, Грозный, Владикавказ, Махачкала, Курган, Кострома, Новокузнецк, Сургут, Ставрополь, Стерлитамак.
Менее всего деструктивное поведение распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Севастополе, Москве, Калининграде, Сургуте, Владимире, Тюмени и Казани.
Доступность культурных ценностей и качественного образования для личностного развития выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Калининграде, Ярославле, Казани, Перми, Уфе, Калуге, Твери.
Меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта в Грозном, Махачкале, Симферополе, Владикавказе, Ставрополе, Чите, Нижнем Тагиле, Севастополе, Магнитогорске, Калининграде.
Лидерами в части эффективных условий для ведения бизнеса являются Стерлитамак, Киров, Магнитогорск, Кострома, Череповец, Грозный, Набережные Челны, Улан-Удэ, Курган, Новосибирск.
Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города во Владикавказе, Грозном, Якутске, Симферополе, Махачкале, Магнитогорске, Ижевске, Томске, Ставрополе, Сочи.
Самый низкий уровень конфликтности в общественных отношений в Грозном, Москве, Череповце, Махачкале, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Владимире, Кирове, Магнитогорске, Севастополе.
«С одной стороны, оценки качества жизни по городам России, сделанные в Финансовом университете, позволяют оценить изменения в том, как люди живут — насколько они довольны или недовольны своей средой обитания. А это очень важно, потому что задача повышения качества жизни поставлена президентом России как интегральная цель социально-экономического развития страны. А лучший способ понять, что происходит по этой части в жизни людей, попросить их самостоятельно сделать такую оценку, что мы и делаем», — отмечает Алексей Зубец.
С другой стороны, такие замеры позволяют посмотреть как меняется качество жизни в стране от года к году. «И тут мы видим, что в первой половине нынешнего года качество жизни в России улучшилось практически по всем показателям. И это радует, значит мы устойчиво движемся к целям построения успешного государства, нацеленного на благо людей», — добавляет эксперт.