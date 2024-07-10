В Кыргызстане возродили тимуровское движение

— Вечер этот был особенным для нашей семьи, — утверждает Кутанов-младший. — К сожалению, не удалось этого сделать при жизни бабушки. Дело в том, что она, будучи 12-летним ребенком, в осажденном Ленинграде увидела афишу с объявлением, что 9 августа 1942 года состоится концерт под руководством дирижера Карла Элиасберга и будет исполнена симфония N7 Дмитрия Шостаковича. И она, обессиленная, прошла пешком почти весь Васильевский остров, чтобы попасть на этот концерт. В зале яблоку было негде упасть. На нее, как и на всех остальных, симфония произвела, конечно, непередаваемое впечатление. И внушила абсолютную уверенность в победе! И, конечно же, нас всех радует, что Ленинградская симфония прозвучала в Бишкеке в память о героическом подвиге советского народа.