В Кыргызстане возродили тимуровское движение

В Кыргызстане возродилось и активно развивается патриотическое тимуровское движение. Его инициировал внук легендарной блокадницы Ленинграда Анны Кутановой. Той самой, которая организовала Кыргызское общество блокадников Ленинграда и на протяжении многих лет была движущей силой мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.
Как признается сам Тимур Кутанов-младший, он, будучи внуком блокадницы-активистки, впитал патриотические чувства с детства.
— Именно бабушка выбрала мне имя Тимур, — рассказал он корреспонденту «РГ». — В нашей семье спорить с ней было не принято, да и аргументы у нее оказались железными. Назван я в честь того самого гайдаровского Тимура и его команды. Что, собственно, и предопределило мою судьбу. Тем более, что все мое детство, подростковый возраст и юношество были полны ее наставлений, воспоминаний о войне, о том, как люди боролись и выживали в блокаду. Повлияли на меня, конечно, и деятельность бабушки, а вместе с ней и папы (Марата Кутанова — председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда. — Прим. ред.).
Вполне объяснимо, что, будучи студентом Бишкекского финансово-экономического техникума, Тимур собрал группу однокурсников-единомышленников. Вместе они начали активно участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом блокадников, и, как настоящие тимуровцы, оказывать помощь ветеранам.
— Мне отрадно, что это движение не просто функционирует, но еще и самостоятельно растет и развивается, — признается Тимур, который техникум уже окончил и сейчас учится в Академии управления при президенте КР. — Одно из недавних мероприятий, где участвовали тимуровцы, — уникальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию полного освобождения Ленинграда. В этот вечер впервые в Бишкеке под открытым небом Большой симфонический оркестр мэрии исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича.
Единомышленники Тимура во время подготовки «Свечи памяти» наряду со старшими товарищами решали организационные вопросы, вели переписку с государственными органами и, конечно же, участвовали в обеспечении логистики и комфортных условий для ветеранов и блокадников — почетных гостей акции.
— Вечер этот был особенным для нашей семьи, — утверждает Кутанов-младший. — К сожалению, не удалось этого сделать при жизни бабушки. Дело в том, что она, будучи 12-летним ребенком, в осажденном Ленинграде увидела афишу с объявлением, что 9 августа 1942 года состоится концерт под руководством дирижера Карла Элиасберга и будет исполнена симфония N7 Дмитрия Шостаковича. И она, обессиленная, прошла пешком почти весь Васильевский остров, чтобы попасть на этот концерт. В зале яблоку было негде упасть. На нее, как и на всех остальных, симфония произвела, конечно, непередаваемое впечатление. И внушила абсолютную уверенность в победе! И, конечно же, нас всех радует, что Ленинградская симфония прозвучала в Бишкеке в память о героическом подвиге советского народа.
Вместе с тем.
Тимур Кутанов уже неоднократно доказывал своим примером, что воля к победе — наследственное качество. В 2022 году он, напомним, стал чемпионом мира по муай-тай (тайскому боксу). А сейчас все его силы, как и силы его единомышленников -тимуровцев, направлены на учебу и подготовку торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.