Диплом из рук ректора

— Спрос на среднее образование уже сейчас сравнялся с вузовским, а местами даже и превышает его. Во-первых, это самый короткий путь к рабочему месту: у молодежи сегодня есть важное желание — быть финансово независимыми, работать и зарабатывать. Во-вторых, среднее образование в больших вузах и в колледжах при вузах дает целый ряд серьезных преференций. Например, по ряду специальностей если выпускник хочет продолжать образование, то многие вузы засчитывают обучение в колледже за обучение в вузе. И третье, что немаловажно: многие ребята не хотят сдавать ЕГЭ, а единственный способ получить высшее образование без него — это колледж. Так что будущее у среднего образования есть, мы его наращиваем и в нашем вузе. Сегодня каждый четвертый из 53 тысяч наших студентов — это студент СПО.