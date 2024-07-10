Диплом из рук ректора

Особо отличившиеся выпускники-2024 Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ получили дипломы об образовании из рук ректора университета, доктора экономических наук Станислава Прокофьева.
Станислав Евгеньевич знаменит не только как видный ученый — именно он занимался процессом интеграции экономики Крыма в общероссийскую финансовую систему, а также участвовал в разработке множества финансовых инструментов, используемых Правительством РФ. В эти дни ректор находится в Сибири, и, как отметил он сам, раз дата визита совпала с получением выпускниками дипломов, то «не посетить наш флагманский филиал, один из самых эффективных, уважаемых и результативных среди наших 27 филиалов, я не мог».
Такое внимание со стороны федерального руководства к Красноярскому филиалу более чем оправдано. В развитии филиала за последние пять лет, с момента прихода на должность директора Павла Клачкова, произошел качественный рывок. Главный показатель — резко вырос интерес со стороны абитуриентов: если в 2019 году сюда поступили 402 человека, то в 2023 м — уже 637, то есть рост заметный, почти на 60 процентов. Конечно, в первую очередь это связано с усилиями руководства филиала: открыты новые, современные направления, такие как, например, «Информационные системы и программирование», «Операционная деятельность в логистике», на очереди «Юриспруденция».
Кроме того, Красноярский филиал университета регулярно подтверждает качество знаний, которые он дает выпускникам, в мониторингах различного уровня, зачастую получая максимальные баллы. Ну и, наконец, огромное количество выпускников красноярского филиала оказываются востребованы в государственных органах власти, организациях страхового, банковского и коммерческого секторов экономики.
Правда, для этого нужно «не останавливаться на достигнутом», как напутствовал студентов со сцены руководитель Управления финансового казначейства по Красноярскому краю Владимир Быченков — он также пришел сегодня поздравить выпускников:
— Знания, которые вы здесь получили, дорого стоят, потому что ваш университет базовый для экономики края: с давними профессиональными устоями, с прекрасными преподавателями. Ваш диплом — это пропуск в большой мир по хорошей дороге, но не забывайте, что это только ее начало! Так что настоятельно рекомендую не останавливаться в учебе.
Директор филиала Павел Клачков со своей стороны отметил, что хорошим подспорьем для выпускников может стать большая семья, в которую вливаются все студенты филиала:
— Вы стали продолжением длинной цепи выпускников! Все ваши предшественники сохранили теплую привязанность к нашему учреждению: они регулярно приходят на встречи, а то и заглядывают просто так. И бабушки 70 лет, и молодые люди младше 30. Надеюсь, и вы сохраните с университетом такие же отношения.
Эту же мысль продолжил и ректор Станислав Прокофьев, который напомнил выпускникам о том, насколько это большая семья:
— Нашему университету в этом году исполнилось 105 лет, и если собрать всех, кто когда-либо его оканчивал, в одном месте, получится второй Красноярск — 1 миллион 200 тысяч человек. И вы остаетесь в этой семье навсегда. Очень надеюсь, что вы всегда будете об этом помнить и с гордостью носить звание выпускника Финуниверситета, а те, кто окончил его раньше, примут вас в свою семью и помогут карьерному росту.
Маргарита Шарапова, окончившая университет с красным дипломом, поделилась ожиданиями от ближайшего будущего:
— Рассчитываю на углубление знаний в дальнейшем и на карьерный рост. Уже сейчас меня ждет место в бухгалтерии крупной компании, но мои планы идут дальше. Куда именно, пока сказать не могу — секрет, но хочу отметить, что речь в любом случае об управленческих структурах.
Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:
— Спрос на среднее образование уже сейчас сравнялся с вузовским, а местами даже и превышает его. Во-первых, это самый короткий путь к рабочему месту: у молодежи сегодня есть важное желание — быть финансово независимыми, работать и зарабатывать. Во-вторых, среднее образование в больших вузах и в колледжах при вузах дает целый ряд серьезных преференций. Например, по ряду специальностей если выпускник хочет продолжать образование, то многие вузы засчитывают обучение в колледже за обучение в вузе. И третье, что немаловажно: многие ребята не хотят сдавать ЕГЭ, а единственный способ получить высшее образование без него — это колледж. Так что будущее у среднего образования есть, мы его наращиваем и в нашем вузе. Сегодня каждый четвертый из 53 тысяч наших студентов — это студент СПО.
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