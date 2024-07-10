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Волгоградцев напугала ракета-носитель, пролетевшая ночью над регионом

Жители региона стали очевидцами редкого явления, проявившегося после полуночи.

Источник: Аргументы и факты

Жители региона делятся в социальных сетях фото и видео необычного летящего объекта в ночном небе над Волгоградской областью, задаваясь вопросом, что это такое.

После полуночи на небосводе появился летящий объект, который окутывал ореол яркой дымкой. Этим светящимся объектом оказалась ракета-носитель Ariane 6 большой грузоподъемности, которая была запущена в первый полет с космодрома Куру в Южной Америке.

Именно ее во время второго витка и наблюдали волгоградцы, а ореол вокруг объекта — это следы работы маневровых двигателей. Заметили пролет ракеты-носителя также и в других регионах страны.

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