От дождей до ясного неба: Приморье ожидает переменчивая погода 10 июля

В среду, 10 июля, в Приморье прогнозируется переменчивая погода под влиянием атмосферного фронта с пониженным давлением. По данным портала «Примпогода», ожидается, что в различных районах региона пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18 до +30°C, сообщает ИА PrimaMedia.