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От дождей до ясного неба: Приморье ожидает переменчивая погода 10 июля

Во Владивостоке осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 67% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 10 июля, в Приморье прогнозируется переменчивая погода под влиянием атмосферного фронта с пониженным давлением. По данным портала «Примпогода», ожидается, что в различных районах региона пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18 до +30°C, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке преимущественно облачно, осадков не ожидается. Ветер умеренный. Температурный диапазон в городе составит от +25 до +27°С.

В Уссурийске день обещает быть переменчивым, к вечеру возможен небольшой дождь с грозой. Ветер останется умеренным, а температура воздуха достигнет +28…+30°С.

В Находке будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха варьируется от +27 до +29°C.

Температура воды в бухте Амурского залива составит +22°C, в заливе Находка — +18°C, а в заливе Посьета — +23°C.