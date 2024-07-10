NASA подтвердило падение обломков Crew Dragon, на котором летела Кикина

В NASA подтвердили, что в мае 2024 года обломки космического корабля Crew Dragon, на котором летела космонавт из Новосибирска Анна Кикина, упали в Северной Каролине.
Отмечается, что крупный обломок обшивки корабля был найден 22 мая этого года около горной тропы, а мелкие осколки находили во дворах домов.
Как пишет NBC, космический корабль Crew Dragon тогда привез астронавтов Жасмин Могбели, Андреаса Могенсена, Сатоси Фурукаву, а также Константина Борисова.
Изначально предполагалось, что отделившиеся части основного модуля космического корабля сгорят при входе в атмосферу, однако этого не произошло.