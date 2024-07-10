Манекены из России помогают студентам Кыргызстана постигать азы профессии

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о повышении с первого сентября 2024 года заработной платы медицинских работников республики. Согласно официальным данным, речь идет о ее увеличении в несколько раз. «Если раньше хирург, работающий в отдаленном регионе страны, зарабатывал около 20 тысяч сомов, то теперь он будет получать более 50 тысяч, врач-анестезиолог — 73 тысячи, педиатр — более 65 тысяч», — сообщили в администрации главы государства. Кроме того, по словам Садыра Жапарова, в целях повышения уровня здравоохранения в отдаленных районах молодым специалистам в регионах помимо зарплаты будут выплачивать стипендию и увеличат сумму закрепленных за ними депозитов. «Эти меры — часть комплексной работы государства, направленной на создание благоприятных условий для врачей, что, в свою очередь, обеспечивает получение гражданами качественных медицинских услуг. Государство помимо усилий по развитию медицинской отрасли модернизирует здравоохранение страны, оснащая больницы современным медоборудованием», — подчеркнул Садыр Жапаров.