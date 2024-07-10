Манекены из России помогают студентам Кыргызстана постигать азы профессии

Центр развития клинических навыков и тестирования знаний торжественно открылся в Бишкеке на базе Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) имени Ахунбаева. Студенты, интерны и ординаторы будут учиться здесь с помощью высокотехнологичных симуляторов. Современное оборудование в центр поставляет российская компания, располагающаяся в Казани (Татарстан).
Как сообщил принимавший участие в церемонии открытия глава кабмина КР Акылбек Жапаров, в центре созданы прекрасные условия для обучения будущих медиков. Есть залы для компьютерного тестирования (на 450 мест каждый), клиника и кабинеты «объективного структурированного клинического экзамена». Но главное в том, что у студентов медакадемии теперь есть возможность использовать для проведения различных учебных медицинских манипуляций высокотехнологичные симуляторы.
Речь идет о специальных манекенах-роботах, которые ведут себя, как настоящие пациенты, — капризничают, жалуются на плохое самочувствие и даже плачут от боли. Задача студента — поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.
— Можно, к примеру, разыграть ситуацию, когда у «человека» случится анафилактический шок и остаются всего лишь секунды, чтобы спасти ему жизнь. Для этого вводится адреналин внутривенно, а на мониторе видно, как препарат действует на организм. С помощью этих манекенов проводят исследования внутренних органов — щитовидной железы, сердца, печени и других. В центре есть даже целая клиника с искусственными пациентами, которых ежедневно реанимируют, оперируют и обследуют, — рассказала корреспонденту «РГ» заместитель директора центра Азима Жайлообаева.
Все манипуляции студенты осуществляют под руководством опытных медиков, объясняющих подопечным на наглядных примерах, где они допускают ошибки.
Поставляет таких «пациентов» в центр российская компания, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов, «отличающихся невероятной реалистичностью, простотой и надежностью в эксплуатации».
Стоит отметить, что в последнее время в республике практически ежемесячно открываются медучреждения, в которых кыргызстанцы могут получать качественные медицинские услуги. Не так давно в Токмоке (Чуйская область) распахнуло свои двери отделение патологии новорожденных и детской соматики, разместившееся в двухэтажном здании, а в Тамчи (Иссык-Кульская область) — пункт экстренной медпомощи, который разместили в двухэтажном здании общей площадью около 500 квадратных метров. Здесь есть палаты дневного стационара, операционная, реанимация, процедурная, стерилизационная. Имеется передвижной рентген-аппарат, УЗИ и прочее необходимое для полноценной работы медоборудование. Для удобства персонала и пациентов установлен лифт.
Еще одним заметным событием в сфере здравоохранения КР стали поставки современного медицинского оборудования в медучреждения страны. Так, по данным минздрава, недавно центры семейной медицины Бишкека и нескольких регионов получили новые цифровые рентгено-флюорографические аппараты. «Во многих организациях здравоохранения были проблемы с пленками для аналоговых флюроаппаратов. Для решения этой проблемы госпредприятие “Кыргызфармация” напрямую у производителей закупило 24 единицы медтехники. Из выделенных на это 200 миллионов сомов мы смогли сэкономить 71 миллион, который вложили в закупку дополнительных рентген-аппаратов», — поделился министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Кстати.
Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о повышении с первого сентября 2024 года заработной платы медицинских работников республики. Согласно официальным данным, речь идет о ее увеличении в несколько раз. «Если раньше хирург, работающий в отдаленном регионе страны, зарабатывал около 20 тысяч сомов, то теперь он будет получать более 50 тысяч, врач-анестезиолог — 73 тысячи, педиатр — более 65 тысяч», — сообщили в администрации главы государства. Кроме того, по словам Садыра Жапарова, в целях повышения уровня здравоохранения в отдаленных районах молодым специалистам в регионах помимо зарплаты будут выплачивать стипендию и увеличат сумму закрепленных за ними депозитов. «Эти меры — часть комплексной работы государства, направленной на создание благоприятных условий для врачей, что, в свою очередь, обеспечивает получение гражданами качественных медицинских услуг. Государство помимо усилий по развитию медицинской отрасли модернизирует здравоохранение страны, оснащая больницы современным медоборудованием», — подчеркнул Садыр Жапаров.