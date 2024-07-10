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Прохладно и меньше осадков: какая погода будет в Хабаровском крае 10 июля

В среду, 10 июля, в Хабаровском крае сохранится прохлада, которая держится с начала недели.

Сейчас в Ричмонде: +32° 4 м/с 67% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Аргументы и факты

Количество осадков при этом снизится, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Кратковременные дожди на протяжении суток. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Вяземском днём +20…+22 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Советской Гавани днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Дождь. Ветер северный, 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +10… +12 градусов. С утра сильный, днём обычный дождь. Ветер северный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +18…+20 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.