Прохладно и меньше осадков: какая погода будет в Хабаровском крае 10 июля

Количество осадков при этом снизится, сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Кратковременные дожди на протяжении суток. Ветер восточный, 5−10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный, 5−10 м/с.
В Вяземском днём +20…+22 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Советской Гавани днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Дождь. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +10… +12 градусов. С утра сильный, днём обычный дождь. Ветер северный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +18…+20 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.