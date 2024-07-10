Роботы среди нас: Не оставят ли они москвичей без работы?

Администраторы, курьеры, медсестры, уборщики, повара, дворники, продавцы… Все больше роботов становятся конкурентами москвичей на столичном рынке труда. Выносливые, стрессоустойчивые, они готовы работать круглыми сутками, словом, не сотрудники, мечта. Какие профессии уже захватили эти умные машины? Смогут ли москвичи сохранить за собой рабочие места?
Самые популярные в Москве — роботы-помощники. Интересный дизайн и полезный функционал — главные достоинства так называемой робокошки, которую взяли на работу столичные больницы. Умная машина внешне напоминает кошку, отличается хорошими манерами, но главное — помогает пациентам и врачам. К примеру, в ГКБ N 67 им. Л. А. Ворохобова кошка живет в отделении реанимации новорожденных. Она доставляет в палаты детское питание, а из процедурного кабинета развозит лекарства. Робот самостоятельно ориентируется в пространстве благодаря камерам, которые сканируют окружение 90 раз в секунду. Еще две робокошки работают в ГКБ N 15 им. О. М. Филатова. Одна отвозит вещи пациентов и посетителей в смотровую, показывает дорогу, например, до лифта или туалета, а другая — перевозит постельное белье и медицинские принадлежности. К слову, маленькие дети от умных устройств в восторге и просят родителей завести такую кошку в квартире.
Еще одного популярного робота-помощника можно встретить в городских супермаркетах, где отказались от услуг уборщиц и наняли электронных мойщиков. Роботы, напоминающие пылесосы, лихо передвигаются по торговому залу. Они очень внимательны, никогда не сталкиваются с витринами и не задевают покупателей. Впрочем, их существенное отличие от того же пылесоса в том, что они могут говорить, например, вежливо попросить вставшего на пути покупателя покинуть зону уборки. Роботы не требуют контроля со стороны сотрудников, они сами заряжаются, проходят очистку и меняют воду. В среднем один робот способен отмыть за час огромный зал площадью 1000 «квадратов».
На улице роботы тоже неплохо ориентируются. Например, в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября железные дворники работают в любую погоду. Зимой они чистят снег, а летом подметают и моют дорожки. Такие дворники безопасны для людей и животных благодаря машинному зрению. Встречая препятствие на пути, робот моментально распознает его, например, перед человеком он остановится и продолжит движение, только когда тот отойдет.
Настоящие симпатяги трудятся в восьмифлагманских офисах «Мои документы». Их на работу взяли еще пару лет назад, они успешно прошли испытательный срок и продолжают службу в качестве диагностов. Помогают пройти медобследование в кабинетах «Мое здоровье». Приложив руку к датчику, робот за секунду измеряет температуру тела, показывает давление и пульс пациента, а также уровень насыщенности кислородом и сахара в крови. На основе полученных данных посетители получают полезные рекомендации, например, по снижению веса или же совет обратиться к конкретному специалисту.
К целому отряду роботов-курьеров москвичи уже давно привыкли. Чаще всего короба на колесах паркуются рядом со станцией метро «Белорусская», откуда выезжают на задания, например, доставить документы или горячий обед. Сейчас таких курьеров в городе около ста. К слову, роботы не только выносливы, но и сильны. Они могут перевозить до 20 килограмм продуктов.
Еще в городе набирают популярность роботы-повара. Они готовят кофе, пиццу и даже блины. Последний — блиндозер — делает в день более 100 горячих блинов для пассажиров столичный подземки. На станции метро «Нижегородская», «Мичуринский проспект», «Новогиреево» и «Пушкинская» всего за три минуты железный повар приготовит любой из 11 видов блинов с начинкой из курицы, ветчины, сыра и помидоров.
Страхи о потере работы из-за высоких показателей роботов и развития искусственного интеллекта появляются у представителей разных профессий. «Многие профессии действительно не застрахованы от роботизации и автоматизации. Но маловероятно, что это коснется тех профессий, где важно взаимодействие “человек — человек”, например, врачей, социальных помощников, учителей. В основе работы этих специалистов лежат эмпатия и поддержка, то есть компетенции, которыми не может обладать робот», — успокоил Андрей Тарасов, глава службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего».
Железные дворники работаютв любую погоду. Зимой они чистятснег, а летом моют дорожки. Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва».