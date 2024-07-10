Роботы среди нас: Не оставят ли они москвичей без работы?

Самые популярные в Москве — роботы-помощники. Интересный дизайн и полезный функционал — главные достоинства так называемой робокошки, которую взяли на работу столичные больницы. Умная машина внешне напоминает кошку, отличается хорошими манерами, но главное — помогает пациентам и врачам. К примеру, в ГКБ N 67 им. Л. А. Ворохобова кошка живет в отделении реанимации новорожденных. Она доставляет в палаты детское питание, а из процедурного кабинета развозит лекарства. Робот самостоятельно ориентируется в пространстве благодаря камерам, которые сканируют окружение 90 раз в секунду. Еще две робокошки работают в ГКБ N 15 им. О. М. Филатова. Одна отвозит вещи пациентов и посетителей в смотровую, показывает дорогу, например, до лифта или туалета, а другая — перевозит постельное белье и медицинские принадлежности. К слову, маленькие дети от умных устройств в восторге и просят родителей завести такую кошку в квартире.