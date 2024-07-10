Из затопленного подземного перехода откачивают воду в Хабаровске

Прокуратура Центрального района Хабаровска отреагировала на жалобы жителей, размещенные в Сети интернет, о затоплении подземного пешеходного перехода возле остановки «Павленко». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Прокурор района Денис Харитонов дал поручение МУП “Южное” устранить затопление подземного перехода. Работы по откачке воды ведутся под контролем прокуратуры», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда о ремонте пешеходного перехода. Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города обязано выделить субсидии на ремонт, а МУП «Южное» — провести ремонтные работы.