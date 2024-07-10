Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из затопленного подземного перехода откачивают воду в Хабаровске

Надзорное ведомство следит за его ремонтом.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального района Хабаровска отреагировала на жалобы жителей, размещенные в Сети интернет, о затоплении подземного пешеходного перехода возле остановки «Павленко». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Прокурор района Денис Харитонов дал поручение МУП “Южное” устранить затопление подземного перехода. Работы по откачке воды ведутся под контролем прокуратуры», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда о ремонте пешеходного перехода. Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города обязано выделить субсидии на ремонт, а МУП «Южное» — провести ремонтные работы.

Прокуратура