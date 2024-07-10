Новосибирский эпидемиолог рассказал о причинах вспышки ботулизма в России

В Новосибирске эпидемиолог Яков Новоселов прокомментировал ситуацию с вспышкой ботулизма, в интервью корреспонденту Сиб.фм, которая произошла в июне в нескольких регионах России.
По словам эксперта, ботулизм чаще всего попадает в организм с пищевыми продуктами, которые были неправильно приготовлены или термически обработаны. Например, причиной отравления может стать использование консервов, изготовленных с нарушением технологии, в салате.
Новоселов отметил, что основная причина отравлений заключается в отсутствии должного государственного контроля за качеством продуктов.
«Поэтому на прилавках 63% молочной продукции — фальсификат или суррогат, которые не должны продаваться, но они продаются. Также некоторые торговцы и недобросовестные производители нарушают технологии, “химичат” с составом продуктов ради увеличения прибыли. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Пока у нас не будет нормального контроля и надзора, все это будет продолжаться. Я сейчас даже не о ботулизме, а о катастрофическом состоянии качества пищевых продуктов в целом», — подчеркнул эпидемиолог.
Новоселов также обратил внимание на то, что ботулизм распространяется мозаичным способом. Это означает, что если двое людей съедят зараженную пищу из одной тарелки, то один из них может отравиться, а другой — нет.
Эксперт подчеркивает, что несмотря на то, что существует лишь один признак, указывающий на возможность заражения продукта ботулизмом, есть способы обезопасить себя. Например, следует тщательно мыть все, что было собрано с земли, на даче. Также эксперт отмечает, что ботулизм развивается исключительно в бескислородной среде.
Напомним, что в июне в нескольких регионах России зафиксировали вспышку ботулизма. По данным Следственного комитета, все пострадавшие употребляли в пищу готовый салат, произведенный компанией «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен»). В результате 9 поставщиков и продавцов некачественной продукции установлены, их деятельность прекращена. Также изъяли из оборота более 172 тонн опасных товаров.
С симптомами ботулизма в больницах оказалось более 300 человек. Было зафиксировано два смертельных случая. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.