Новосибирский эпидемиолог рассказал о причинах вспышки ботулизма в России

«Поэтому на прилавках 63% молочной продукции — фальсификат или суррогат, которые не должны продаваться, но они продаются. Также некоторые торговцы и недобросовестные производители нарушают технологии, “химичат” с составом продуктов ради увеличения прибыли. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Пока у нас не будет нормального контроля и надзора, все это будет продолжаться. Я сейчас даже не о ботулизме, а о катастрофическом состоянии качества пищевых продуктов в целом», — подчеркнул эпидемиолог.