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Из Владивостока в Японию: В Южной Корее рассматривают новые маршруты парома

Паром Eastern Dream сможет перевезти туристов из Владивостока в Японию.

Источник: Комсомольская правда

Региональное управление морских дел и рыболовства Донхэ объявило, что туристы из России не часто пользуются услугами парома Eastern Dream. Ведомство рассматривает возможность перевозки людей из Владивостока в Сакаиминато, Япония, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным управления морских дел Донхэ, количество пассажиров на рейсе Восточное море — Владивосток сократилось на 23,8%, восстановить прежний турпоток в третьем и четвертом кварталах года будет затруднительно, пишет «Енхаб».

Однако русские туристы стали чаще пользоваться услугами аэропорта: они летят в Инчхон (город, граничащий с Сеулом) через Китай. Отметим, что в августе Eastern Dream также будет курсировать в город Сакаиминато, который находится в префектуре Тоттори. От него на автобусе можно доехать до Токио. Время пути занимает около восьми часов. Также туда ходят поезда и летают самолеты.

В ведомстве полагают, что благодаря этому нововведению россияне станут чаще пользоваться услугами пассажирских перевозок на пароме. Таким образом они смогут отправиться в Японию.

Ранее «КП» писала, что в Суйфэньхэ планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Приморьем.