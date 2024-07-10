Из Владивостока в Японию: В Южной Корее рассматривают новые маршруты парома

Однако русские туристы стали чаще пользоваться услугами аэропорта: они летят в Инчхон (город, граничащий с Сеулом) через Китай. Отметим, что в августе Eastern Dream также будет курсировать в город Сакаиминато, который находится в префектуре Тоттори. От него на автобусе можно доехать до Токио. Время пути занимает около восьми часов. Также туда ходят поезда и летают самолеты.