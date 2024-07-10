Из Владивостока в Японию: В Южной Корее рассматривают новые маршруты парома

Региональное управление морских дел и рыболовства Донхэ объявило, что туристы из России не часто пользуются услугами парома Eastern Dream. Ведомство рассматривает возможность перевозки людей из Владивостока в Сакаиминато, Япония, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным управления морских дел Донхэ, количество пассажиров на рейсе Восточное море — Владивосток сократилось на 23,8%, восстановить прежний турпоток в третьем и четвертом кварталах года будет затруднительно, пишет «Енхаб».
Однако русские туристы стали чаще пользоваться услугами аэропорта: они летят в Инчхон (город, граничащий с Сеулом) через Китай. Отметим, что в августе Eastern Dream также будет курсировать в город Сакаиминато, который находится в префектуре Тоттори. От него на автобусе можно доехать до Токио. Время пути занимает около восьми часов. Также туда ходят поезда и летают самолеты.
В ведомстве полагают, что благодаря этому нововведению россияне станут чаще пользоваться услугами пассажирских перевозок на пароме. Таким образом они смогут отправиться в Японию.
Ранее «КП» писала, что в Суйфэньхэ планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Приморьем.