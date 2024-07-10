Глава минздрава Кыргызстана рассказал, как развивается медицина в стране

Как, например, один так называемый «семейный» врач может быть специалистом и в гинекологии, допустим, и в травматологии или дерматологии? А ведь к этому и привели так называемые реформаторы. Более того, открыв центры семейной медицины, они создали такую структуру, когда в одно и то же время в одну и ту же клинику приходят беременные, «хроники», туда же приводят новорожденных детей, а рядом сидят больные туберкулезом. И это, на самом деле, большая беда для системы здравоохранения. По сути, этот семейный врач становился статистом. Сам не лечил, а перенаправлял к хирургу, к педиатру, к «лору» и так далее. А вот к узким специалистам попасть стало уже гораздо сложнее.