Глава минздрава Кыргызстана рассказал, как развивается медицина в стране

Наш гость — министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев. Его становление на посту руководителя ведомства легким не назовешь. Через месяц после его назначения пандемия коронавируса добралась до Кыргызстана. Это ЧП буквально обнажило все недостатки системы здравоохранения, ее «слепые» зоны, недоработки, недочеты и чудовищный дефицит специалистов. Можно ли решить эти проблемы? На этот и другие вопросы «РГ» и ответил глава минздрава.
— Алымкадыр Савирдинович, поздравляем вас и в вашем лице всех медицинских работников Кыргызстана с праздником! И, с вашего позволения, переходим к вопросу, который волнует не только медиков, но и всех кыргызстанцев. Реформы, которые вы запустили с приходом на должность, наделали много шума. Не всем понятна их конечная цель. Просветите?
Алымкадыр Бейшеналиев: Система здравоохранения переживает реформы буквально с момента распада СССР. И значительная часть перемен в ней привела к проблемам, о которых сегодня не говорит только ленивый. Или, иными словами, к разрушению системы Семашко, которая успешно действовала на протяжении 70 лет в СССР.
— Что это за система, если не секрет?
Алымкадыр Бейшеналиев: Раньше в каждом районе была одна территориальная больница, поликлиника и «Скорая помощь» при ней. И так по всей республике по восходящей вплоть до республиканских и узкоспециализированных центров. То есть это была система с достаточно жесткой и понятной иерархией. И у нее, скажем так, имелся один хозяин, который и отвечал за все процессы, — министерство здравоохранения.
Когда в 2020 году президент Садыр Жапаров пригласил меня возглавить ведомство, я попросил его о двух вещах: если соглашусь, то первое, что сделаю, — проведу реформу всей системы здравоохранения так, как я ее вижу. Второе — зарплаты врачей должны быть подняты до 1000 долларов. И Садыр Нургожоевич дал добро!
— Реформы, которые вы начали, оказались болезненными для многих медиков.
Алымкадыр Бейшеналиев: Не столько для медработников, сколько для начальников. И президент это понимал, и я прекрасно знал, что очень многие пойдут против проводимой реформы. Потому что люди, которые сломали действующую на тот момент эффективную систему, с 90-х годов сидели именно на руководящих должностях и менять такое положение не хотели. А между тем уже первая волна COVID-19 продемонстрировала, как опасна созданная теми «реформаторами» система, сколько бед она принесла.
Как, например, один так называемый «семейный» врач может быть специалистом и в гинекологии, допустим, и в травматологии или дерматологии? А ведь к этому и привели так называемые реформаторы. Более того, открыв центры семейной медицины, они создали такую структуру, когда в одно и то же время в одну и ту же клинику приходят беременные, «хроники», туда же приводят новорожденных детей, а рядом сидят больные туберкулезом. И это, на самом деле, большая беда для системы здравоохранения. По сути, этот семейный врач становился статистом. Сам не лечил, а перенаправлял к хирургу, к педиатру, к «лору» и так далее. А вот к узким специалистам попасть стало уже гораздо сложнее.
В общем, был настоящий бардак, который к сути системы здравоохранения не имел никакого отношения. И, не откладывая на потом, мы начали реальную реформу. Шла она тяжело, потому что, помимо этого, нужно было бороться с пандемией и ее последствиями. За короткое время мы разработали программу, благодаря которой начали восстанавливать детские поликлиники. Только в Бишкеке открыли пять таких учреждений. В них возвращены педиатры. В районные больницы, в свою очередь, направлены узкие специалисты.
— Вопрос, лежащий немного в другой плоскости. Садыр Жапаров недавно поднял вопрос о запрете использования школьниками гаджетов во время учебы. Что вы как медик думаете о повальном увлечении детей смартфонами?
Алымкадыр Бейшеналиев: Я категорически против того, чтобы дети так много времени проводили в телефонах. Посмотрите на современных ребятишек. Раньше малыши начинали говорить в полтора-два года, а сейчас приобретает массовый характер проблема, когда и в пять, и в шесть лет дети еще толком не говорят. Научно доказано, что это происходит в том числе от раннего и длительного сидения в телефонах.
Наверняка и вы видели такую картину: сидит в коляске еще совсем малыш с соской во рту, а в руках у него телефон, и там что-то мельтешит.
Еще одна проблема, связанная с гаджетами, о которой мало кто задумывается: утрата общения. Когда дети проводят много времени в соцсетях и, напротив, мало контактируют вживую со сверстниками, в головах у них формируется «каша». Ролики, мультики, причем все это в клиповом формате и на самых разных языках. Как следствие — нарушение восприятия. В связи со всеми этими негативными проявлениями мы запустили большую информационную программу, объясняющую родителям необходимость ограничивать время, отведенное детям для игр в гаджетах.
— К вопросу о языках. Как вы считаете, какую роль играет русский язык в медицине Кыргызстана?
Алымкадыр Бейшеналиев: Русский язык играет в Кыргызстане очень большую роль. И не только в медицине, конечно же. Я как министр, участвуя в международных научных конференциях, выступаю на русском языке. Точно так же на русском я получаю информацию. Важно, конечно же, развивать и кыргызский язык. Но сохранять и совершенствовать русский тоже необходимо так же, как и повышать уровень владения английским. Международные языки способствуют росту профессионализма, расширяют мировоззрение.
Вообще я за то, чтобы наши врачи знали как можно больше языков.
— Как вы относитесь к движению «антиваксеров» — родителей, отказывающихся делать своим детям прививки?
Алымкадыр Бейшеналиев: К сожалению, это движение уже само по себе стало эпидемией. Мое отношение однозначно отрицательное. Отказ от прививок приводит к ужасающим последствиям. Например, кратно увеличилась заболеваемость коклюшем. Почему? Дети не были привиты. Все несовершеннолетние, погибшие от кори, тоже не проходили вакцинацию.
Как вы знаете, правительство приняло положение, согласно которому прививки должны проводиться всем детям без исключения. Но мы сталкиваемся с сопротивлением. Почему?
Как правило, родители отказываются прививать детей по религиозным соображениям. Мы проводим серьезную разъяснительную работу. Объясняем, что вакцинация не противоречит религии и не нарушает никаких исламских или христианских норм. К разъяснительной работе, кстати, мы привлекаем и религиозных деятелей. Людям пора понять, что прививки нужны, чтобы предупредить тяжелые формы течения заболеваний, исключить эпидемии таких опасных болезней, как та же корь.
Ну и еще один способ борьбы с антипрививочниками — запрет на прием детей в детские сады и школы без прививок. Мы надеемся, что использование всех этих инструментов приведет к хорошему результату.
— Все чаще появляются сообщения о людях, заболевших новым штаммом ковида. Готова ли система здравоохранения к возможной новой пандемии?
Алымкадыр Бейшеналиев: Могу сказать однозначно: ситуация прошлых лет не повторится. Система здравоохранения перестроена и готова к возможным нагрузкам. Это, в том числе, результат проводимых нами реформ. Но я, конечно же, надеюсь, что больше таких страшных пандемий не будет. Мы делаем все, чтобы этого не случилось: проводим вакцинацию и профилактику, осуществляем жесткий контроль. Большая ответственность, конечно же, лежит и на самих гражданах. Я имею в виду необходимость заботиться о собственном здоровье. Поэтому я и как гражданин, и как министр здравоохранения призываю всех к здоровому образу жизни, включающему, конечно же, и занятия спортом.