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В Приморье одну из трасс перекроют для проведения следственного эксперимента

Ограничения будут действовать на участке трассы Артем — Находка — порт Восточный.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в среду, 10 июля, будет перекрыт участок автодороги Артем — Находка — порт Восточный на 101 километре (в районе остановки «Тинкан» поселка Руднево). Запрет на проезд связан с проведением следственного эксперимента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса Приморья.

Ограничение продлится с 22:00 до 24:00 10 июля. В течение этого времени поток машин с обеих сторон будет пропускаться с периодичностью в полчаса.

Напомним, в Находке произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Полиция проводит проверку.