В Приморье одну из трасс перекроют для проведения следственного эксперимента

В Приморье в среду, 10 июля, будет перекрыт участок автодороги Артем — Находка — порт Восточный на 101 километре (в районе остановки «Тинкан» поселка Руднево). Запрет на проезд связан с проведением следственного эксперимента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса Приморья.
Ограничение продлится с 22:00 до 24:00 10 июля. В течение этого времени поток машин с обеих сторон будет пропускаться с периодичностью в полчаса.
Напомним, в Находке произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Полиция проводит проверку.