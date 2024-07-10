Приморский каноист Иван Штыль не сможет участвовать в Олимпиаде в Париже

Известный приморский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров Иван Штыль не примет участия в Олимпиаде в Париже, сообщает ИА PrimaMedia.
17-кратный чемпион мира Иван Штыль и 5-кратный чемпион мира Алексей Коровашков завоевали олимпийскую лицензию в каноэ-двойке на 500-метровке в конце апреля на квалификационных соревнованиях, которые проходили в венгерском Сегеде.
28 июня Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе каноистов Алексея Коровашкова и Захара Петрова, а вот Иван Штыль оказался вне списка.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Состав российской сборной включает 13 человек, в их числе 6 теннисистов, 3 велосипедиста, два каноиста, один пловец и батутистка.
Иван Штыль родился 8 июня 1986 года в городе Комсомольск-на-Амуре. Греблей на каноэ стал заниматься в возрасте десяти лет. После победы в каноэ-одиночке на юниорском турнире «Быстрые вёсла» в 1999 году был принят в Приморское училище олимпийского резерва, где позже его включили в губернаторскую программу подготовки ведущих спортсменов края к Олимпийским играм.