Приморский каноист Иван Штыль не сможет участвовать в Олимпиаде в Париже

Иван Штыль родился 8 июня 1986 года в городе Комсомольск-на-Амуре. Греблей на каноэ стал заниматься в возрасте десяти лет. После победы в каноэ-одиночке на юниорском турнире «Быстрые вёсла» в 1999 году был принят в Приморское училище олимпийского резерва, где позже его включили в губернаторскую программу подготовки ведущих спортсменов края к Олимпийским играм.