В Оби под Новосибирском появится больше северной рыбы

— Бедного пса незамедлительно доставили в клинику. На рентгене обнаружили свежие и застарелые следы от ранений. В собаку стреляли и неоднократно. Большая кровопотеря, повреждён глаз, множество клещей и сильная анемия. Принцу (кличка пса) оказали необходимую помощь, но глаз пришлось удалить, — ранее объясняла КП-Новосибирск куратор собаки Елена.