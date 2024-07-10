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В Оби под Новосибирском появится больше северной рыбы

В реку выпустили почти четыре миллиона мальков.

Источник: Комсомольская правда

В бассейн реки Оби выпустили почти четыре миллиона мальков муксуна и нельмы. Об этом сообщили в пресс-службе «РуссНефти».

Так компания компенсирует нанесённый ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания в регионах нефтедобычи.

Всего в Обь выпустили 3,57 миллионов мальков муксуна и 408 тысяч мальков нельмы.

Ранее мы писали, что волонтеры спасли собаку с огнестрельными ранениями в городе Болотное Новосибирской области. У животного обнаружили многочисленные травмы.

— Бедного пса незамедлительно доставили в клинику. На рентгене обнаружили свежие и застарелые следы от ранений. В собаку стреляли и неоднократно. Большая кровопотеря, повреждён глаз, множество клещей и сильная анемия. Принцу (кличка пса) оказали необходимую помощь, но глаз пришлось удалить, — ранее объясняла КП-Новосибирск куратор собаки Елена.

флора и фауна