В Оби под Новосибирском появится больше северной рыбы

В бассейн реки Оби выпустили почти четыре миллиона мальков муксуна и нельмы. Об этом сообщили в пресс-службе «РуссНефти».
Так компания компенсирует нанесённый ущерб водным биологическим ресурсам и среде их обитания в регионах нефтедобычи.
Всего в Обь выпустили 3,57 миллионов мальков муксуна и 408 тысяч мальков нельмы.
Ранее мы писали, что волонтеры спасли собаку с огнестрельными ранениями в городе Болотное Новосибирской области. У животного обнаружили многочисленные травмы.
— Бедного пса незамедлительно доставили в клинику. На рентгене обнаружили свежие и застарелые следы от ранений. В собаку стреляли и неоднократно. Большая кровопотеря, повреждён глаз, множество клещей и сильная анемия. Принцу (кличка пса) оказали необходимую помощь, но глаз пришлось удалить, — ранее объясняла КП-Новосибирск куратор собаки Елена.