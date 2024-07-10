В Новосибирске не могут решить судьбу Ленинского ЗАГСа

В сообществе во ВКонтакте «Ленинский район | Новосибирск» появилась информация о ситуации вокруг ЗАГСа в Ленинском районе.
Отмечается, что здание закрыто с января 2024 года.
По информации сообщества, на сайте госзакупок состоялся аукцион на проведение экспертизы. Выигравшая фирма должна определить: возможна ли дальнейшая эксплуатация здания, какой ремонт требуется или возможен только снос.
Сообщается: мэрия предложила за работы более 800 тысяч, подрядчик согласился выполнить всё за 200 тысяч.
Жители надеются, что зданию дадут вторую жизнь.