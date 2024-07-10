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В Новосибирске не могут решить судьбу Ленинского ЗАГСа

Здание закрыто с начала 2024 года.

Источник: Сиб.фм

В сообществе во ВКонтакте «Ленинский район | Новосибирск» появилась информация о ситуации вокруг ЗАГСа в Ленинском районе.

Отмечается, что здание закрыто с января 2024 года.

По информации сообщества, на сайте госзакупок состоялся аукцион на проведение экспертизы. Выигравшая фирма должна определить: возможна ли дальнейшая эксплуатация здания, какой ремонт требуется или возможен только снос.

Сообщается: мэрия предложила за работы более 800 тысяч, подрядчик согласился выполнить всё за 200 тысяч.

Жители надеются, что зданию дадут вторую жизнь.