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В Октябрьском районе Новосибирска до 1 сентября ограничили движение транспорта

С 1 июля по 1 сентября в Октябрьском районе Новосибирска введено временное ограничение на перекрестке улицы Бориса Богаткова и ул. Федосеева рядом с домом № 24, корпус 1 по улице Федосеева.

Источник: РИА "Новости"

Проезжая часть будет сужена на 3 метра из-за работ по выносу сетей ливневой канализации на улице Федосеева, проводимых ООО «Строительное предприятие “Сети и сооружения”.

Водителей просят быть внимательными, следить за знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения. Госавтоинспекция по Новосибирской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать предписания и быть бдительными на данном участке.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что мэрия Новосибирска разорвала контракт с подрядчиком, который занимался ремонтом Димитровского моста.