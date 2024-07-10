В Октябрьском районе Новосибирска до 1 сентября ограничили движение транспорта

Проезжая часть будет сужена на 3 метра из-за работ по выносу сетей ливневой канализации на улице Федосеева, проводимых ООО «Строительное предприятие “Сети и сооружения”.
Водителей просят быть внимательными, следить за знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения. Госавтоинспекция по Новосибирской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать предписания и быть бдительными на данном участке.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что мэрия Новосибирска разорвала контракт с подрядчиком, который занимался ремонтом Димитровского моста.