Как подготовиться к автопутешествию из Хабаровского края в Приморье

Лето время отпусков, и поездка к морю на автомобиле — отличная возможность увидеть новые места и посетить интересные достопримечательности по дороге. Не удивительно, что большое количество жителей Хабаровского края выбирают личные машины, чтобы добраться в соседнее Приморье на отдых. В Госавтоинспекции региона напоминают, что главную роль в поездке будет играть именно автомобиль, поэтому его важно подготовить в первую очередь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проведите техобслуживание
Собираясь в длительное путешествие необходимо провести техническое обслуживание своего транспортного средства — выполнить диагностику двигателя, долить масло, если нужно, подкачать шины, проверить тормоза, а также работоспособность световых и звуковых приборов. Перед выездом также лучше заранее озаботиться вопросами отдыха и ночёвки, если в пути понадобится отдых. То же самое касается питания — в дороге лучше довериться проверенным другими водителями кафе и закусочным.
Изучите маршрут
Не стоит отправляться в путь наобум, особенно если автопутешествие будет проходить по нехоженому ранее маршруту. Как правило, всю необходимую информацию можно найти на различных ресурсах в Интернете — в первую очередь надо узнать о постах Госавтоинспекции на трассе, проведении дорожно-ремонтных работ, пробках или особенно сложных участках пути. Все эти данные помогут при планировании времени в дороге, ведь чем дольше водитель находится за рулём, тем больше он устаёт, а это непременно скажется на его внимательности.
Что взять с собой
В долгой дороге нужно быть готовым ко всему, поэтому в ГАИ рекомендуют рассмотреть максимальное количество вариантов развития событий. Так, в машине желательно иметь палатку и спальный мешок, чтобы комфортно провести вынужденную или запланированную ночёвку. Не стоит пренебрегать видеорегистратором — в спорных ситуациях он всегда поможет разобраться кто прав, а кто виноват. Едва ли не обязательной является собранная заранее аптечка с необходимыми лекарствами.
Не стоит пренебрегать такой очевидной вещью как запасное колесо — его состояние необходимо проверить заранее. Пункты шиномонтажа на трассе до Владивостока встречаются не слишком часто, поэтому в багажник лучше положить ремонтный набор для покрышек, насос, домкрат и необходимый инструмент. Вместе с тем, не стоит на 100% полагаться на банковские карты и взять с собой запас наличных денег. Совсем не лишними также будут навигатор или простые бумажные карты. Прихватить с собой также стоит канистру для топлива объёмом 5−10 литров.
В суматохе сборов, как это ни странно, многие забывают про документы, а их наличие необходимо проверять в первую очередь. Так, автомобилистам нужно в обязательном порядке проверить наличие водительского удостоверения, паспорта, медицинского полиса, страховки и бумаг на машину. Если в путешествие отправляться с детьми, то данный список надо добавить свидетельства о рождении.
Полезные советы
На выезде из своего города лучше заправить машину топливом на проверенной станции, ведь по дороге можно долгое время не встретить пунктов с качественным горючим. Тут, кстати, можно задействовать канистру, о которой мы писали выше. Кроме того, не стоит пренебрегать простой водой — её в машине должно быть с запасом. Помимо утоления жажды, ею можно обливаться чтобы охладиться в жару. Не помещает взять в дорогу также не скоропортящуюся еду или снеки, чтобы перекусить во время промежуточных остановок.
Прекрасным подспорьем в машине станет пассажир, у которого также есть водительские права — это человек сможет подменить за рулём уставшего за время долгой дороги. Желательно правда, чтобы у него за плечами было достаточно опыта. Из личного опыта также можем посоветовать заранее озаботиться поиском номеров телефона эвакуаторов в населённых пунктах по пути следований — их лучше записать на отдельном листочке и положить в бардачок. Не помешают также контакты ремонтных мастерских.
Техника безопасности
Ни в коем случае не двигайтесь ночью по незнакомой дороге. Лучше отдохните и выспитесь, а утром выезжайте. Лучше приехать позже, чем не приехать вовсе. Не допускайте перегрева людей и машины, если едете по жаре, то делайте как можно чаще остановки, обливайтесь водой, а в автомобиле используйте кондиционер.
Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам при участии в дорожном движении выбирать скорость движения с учётом погодных и дорожных условий, не предпринимать резких и необдуманных маневров, что может привести к потере контроля над автомобилем. И главное, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства, для детей.