Как подготовиться к автопутешествию из Хабаровского края в Приморье

На выезде из своего города лучше заправить машину топливом на проверенной станции, ведь по дороге можно долгое время не встретить пунктов с качественным горючим. Тут, кстати, можно задействовать канистру, о которой мы писали выше. Кроме того, не стоит пренебрегать простой водой — её в машине должно быть с запасом. Помимо утоления жажды, ею можно обливаться чтобы охладиться в жару. Не помещает взять в дорогу также не скоропортящуюся еду или снеки, чтобы перекусить во время промежуточных остановок.