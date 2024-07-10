Вода продолжает уходить с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается освобождение ранее подтопленных территорий от паводковых вод. Так в Вяземском районе за прошедшие сутки вода сошла с двух участков внутрипоселковых дорог в селе Виноградовка, населённый пункт вышел из зоны паводка. А в селе Видное вода покинула территорию 3 приусадебных участков. Таким образом, в районе в 5 населённых пунктах остаются под воздействием паводковых вод: 1 дачный дом, 26 приусадебных и 35 земельных участков, 6 отрезков внутрипоселковых дорог, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.