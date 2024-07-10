Вода продолжает уходить с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается освобождение ранее подтопленных территорий от паводковых вод. Так в Вяземском районе за прошедшие сутки вода сошла с двух участков внутрипоселковых дорог в селе Виноградовка, населённый пункт вышел из зоны паводка. А в селе Видное вода покинула территорию 3 приусадебных участков. Таким образом, в районе в 5 населённых пунктах остаются под воздействием паводковых вод: 1 дачный дом, 26 приусадебных и 35 земельных участков, 6 отрезков внутрипоселковых дорог, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжают оказывать помощь жителям Вяземского района. Они обеспечивают работу лодочной переправы, за прошедшие сутки перевезено 6 человек. Также вчера специалисты помогли администрации детского сада прочистить дождевой слив, тем самым обеспечив его бесперебойную работу. Кроме того спасатели МЧС России оказывают адресную помощь в домовладениях.
В селе Арсеньево Нанайского района вода сошла ещё с 5 приусадебных участков. Остаются подтопленными ещё 9 подворий.
Всего на территории Хабаровского края в 9 населённых пунктах 5 муниципальных образований подтоплены: 1 дачный дом, 81 приусадебный участок, 50 земельных участков, 9 отрезков внутрипоселковых дорог.
На реке Уссури продолжается спад уровня воды на 9−20 сантиметров за сутки. Между селами Лончаково и Новосоветское сохраняются отметки неблагоприятного явления. Продолжаются подъемы уровня воды на Нижнем Амуре на 3−16 сантиметров в сутки. У Хабаровска в течение ближайших двух суток ожидается спад уровня воды на 10−15 см.
Уровни воды на 07:00 10 июля по данным Дальневосточного УГМС:
р. Уссури с. Лончаково — 431 см (-30 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 350 см, опасного — 500 см);
р. Уссури с. Шереметьево — 913 см (-16 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 810 см, опасного — 950 см);
р. Уссури с. Венюково — 496 см (-11 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 400 см, опасного — 520 см);
р. Уссури с. Новосоветское — 654 см (-11 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 550 см, опасного — 700 см);
р. Амур г. Хабаровск — 358 см (-10 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 450 см, опасного — 600 см).
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.