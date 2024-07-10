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В Новосибирске чемпионка с ДЦП травмировалась в колледже олимпийского резерва

Алина является мастером спорта по плаванию и запасной в сборной России.

Источник: Соцсети

Во время тренировки по легкой атлетике студентка с инвалидностью Алина была вынуждена бежать на уроке, несмотря на физические ограничения. По словам девушки, преподаватель Дмитрий Туров принуждал ее к этому, несмотря на её протесты.

«Я физически бегать не могу — у меня укорочение левой стопы. Я пыталась договориться, чтобы у меня не было травмоопасных ситуаций», — рассказала студентка-инвалид.

В какой-то момент Алина оступилась и упала, получив множественные переломы. При этом преподаватель, комментируя происшествие, якобы пошутил: «Все же раз в год ломаются, и ты сломаешься», что студентка объяснила его обычной манерой общения.

Согласно информации Telegram-канала «Mash Siberia», одна нога у Алины короче другой на 2,5 сантиметра. При этом Алина является мастером спорта по плаванию и запасной в сборной России. Она поступила в колледж, чтобы в будущем работать с детьми-инвалидами. По ее словам, другие преподаватели в колледже шли ей навстречу и не настаивали на сдаче нормативов, оценивая только теоретические знания.

После инцидента администрация колледжа проинформировала, что проведет служебную проверку и привлечет преподавателя к ответственности за замалчивание произошедшего.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирская пловчиха выиграла первенство России по плаванию среди юниоров.

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