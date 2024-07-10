В Новосибирске чемпионка с ДЦП травмировалась в колледже олимпийского резерва

Согласно информации Telegram-канала «Mash Siberia», одна нога у Алины короче другой на 2,5 сантиметра. При этом Алина является мастером спорта по плаванию и запасной в сборной России. Она поступила в колледж, чтобы в будущем работать с детьми-инвалидами. По ее словам, другие преподаватели в колледже шли ей навстречу и не настаивали на сдаче нормативов, оценивая только теоретические знания.