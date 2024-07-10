В Омской области изменят наказание за проезд «зайцем»

Спикер областного Законодательного собрания Александр Артемов заявил, что депутаты приняли решение скорректировать размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Инициатива была предложена муниципальными парламентариями, которые предлагали увеличить штрафы до 3−4 тыс. рублей, однако областные депутаты и прокуратура посчитали эту сумму слишком высокой.
По новому решению, после первого нарушения размеры штрафов составят от 300 до 1000 рублей, а после второго и последующих — от 1500 до 2000 рублей. Александр Артемов подчеркнул важность приучения пассажиров к порядку и отметил, что все пассажиры должны платить за проезд в общественном транспорте.
Напомним, ранее мы писали, что в Омске изменится маршрут Сибирского международного марафона.