В Омской области изменят наказание за проезд «зайцем»

По новому решению, после первого нарушения размеры штрафов составят от 300 до 1000 рублей, а после второго и последующих — от 1500 до 2000 рублей. Александр Артемов подчеркнул важность приучения пассажиров к порядку и отметил, что все пассажиры должны платить за проезд в общественном транспорте.