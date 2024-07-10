Мэрия отклонила скандальный проект глобального КРТ в Красноярске

В мэрии напомнили, что корректировки в Правил землепользования и застройки вносятся в целях расширения перечня земельных участков, которые могут развиваться комплексно с учётом запроса жителей на социальную инфраструктуру. Изменения касаются проектов КРТ по инициативе правообладателей — это те случаи, когда инвестор может осваивать только ту территорию, которая находится у него в собственности.