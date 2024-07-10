Мэрия отклонила скандальный проект глобального КРТ в Красноярске

Глава Красноярска Владислав Логинов отправил на доработку проект Правил землепользования и застройки, касающийся расширения КРТ. Постановление об его отклонении опубликовали на сайте мэрии 9 июля.
«Решение принято для уточнения условий реализации проекта с учетом предложений и замечаний, поступивших в рамках публичных слушаний, — пояснили в администрации. — После того, как специалисты откорректируют материалы, документация будет представлена на рассмотрение в городской Совет депутатов. Сделать это необходимо не позднее 5 рабочих дней с даты официального опубликования постановления».
В мэрии напомнили, что корректировки в Правил землепользования и застройки вносятся в целях расширения перечня земельных участков, которые могут развиваться комплексно с учётом запроса жителей на социальную инфраструктуру. Изменения касаются проектов КРТ по инициативе правообладателей — это те случаи, когда инвестор может осваивать только ту территорию, которая находится у него в собственности.
При этом под каждый проект застройщик обязан заключить договор с городом и взять на себя социальные обязательства. Речь может идти о безвозмездной передаче земли, разработке и передаче проектно-сметной документации под соцобъекты; передаче построенных за собственные средства детсадов, школ; обустройстве парков и скверов, строительстве библиотек и спортобъектов, дорог, парковок, сетей и иных объектов жизнеобеспечения. Условия определяются индивидуально для каждой площадки.
«По оценкам специалистов, реальная площадь участков, которые дополнительно будут вовлечены в КРТ, составит около 2,2 тыс. га — это лишь 6% от всей территории города», — отметили в администрации.