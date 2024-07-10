Фестиваль силачей «Владимир» пройдёт в Иркутске 28 июля

Фестиваль силачей «Владимир» пройдёт в Иркутске во второй раз. Пройдут соревнования 28 июля, начало в 12:00. Площадкой для проведения фестиваля вновь станет Каштаковская роща напротив Князе-Владимирского храма в предместье Рабочее. Кстати, церковь и выступила инициатором проведения первого фестиваля в этом месте в прошлом году.
Как сообщили irk.aif.ru в Князе-Владимирском храме, участие в фестивале силачей «Владимир» примут профессиональные спортсмены, для которых приготовили различные состязания, призванные продемонстрировать силу и выносливость атлетов. Это, например, кантовка колеса, тяга автомобиля, удержание бревна и многое другое.
Зрители тоже смогут стать частью фестиваля, соревнуясь в висе на перекладине и удержании бревна. Также гостей ждут фотозона, рисование граффити, угощения и игровая зона для самых маленьких.