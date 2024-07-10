Фестиваль силачей «Владимир» пройдёт в Иркутске 28 июля

Фестиваль силачей «Владимир» пройдёт в Иркутске во второй раз. Пройдут соревнования 28 июля, начало в 12:00. Площадкой для проведения фестиваля вновь станет Каштаковская роща напротив Князе-Владимирского храма в предместье Рабочее. Кстати, церковь и выступила инициатором проведения первого фестиваля в этом месте в прошлом году.