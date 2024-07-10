Медведь напал на фотоловушку в заповеднике на юге Красноярского края

На территории Саяно-Шушенского заповедника бурый медведь увидел фотоловушку на дереве. Необычный для него предмет он решил изучить поподробнее, рассмотреть все детали.
«“Технические” трудности бурого медведя. Неизвестное устройство не оставило его равнодушным, и медведь решил разобраться с техникой», — пишут в соцсетях Объединенной дирекции.
Косолапый когтями и зубами опробовал технику на устойчивость и крепость, подвигал ее по разным ракурсам и даже снял свой силуэт на траве.
Во время схватки с медведем фотоловушка выдержала и все задокументировала.