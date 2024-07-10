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Медведь напал на фотоловушку в заповеднике на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Интересный предмет, обнаруженный косолапым на дереве, не оставил его равнодушным.

Источник: Объединенная дирекция заповедников

На территории Саяно-Шушенского заповедника бурый медведь увидел фотоловушку на дереве. Необычный для него предмет он решил изучить поподробнее, рассмотреть все детали.

«“Технические” трудности бурого медведя. Неизвестное устройство не оставило его равнодушным, и медведь решил разобраться с техникой», — пишут в соцсетях Объединенной дирекции.

Косолапый когтями и зубами опробовал технику на устойчивость и крепость, подвигал ее по разным ракурсам и даже снял свой силуэт на траве.

Во время схватки с медведем фотоловушка выдержала и все задокументировала.

флора и фауна