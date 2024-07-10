Кыргызстан призвал ШОС и ОТГ заняться защитой природы

Руководство Кыргызстана воспользовалось международными площадками, чтобы привлечь внимание евразийских стран к проблемам экологии. Важной для горной республики тематике президент КР Садыр Жапаров посвятил свои выступления на саммитах ШОС и Организации тюркских государств (ОТГ).
По мнению главы Кыргызстана, Шанхайская организация должна стать примером международного объединения, которое займется реальным решением экологических проблем. В связи с этим Садыр Жапаров особо отметил подписанное на саммите соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и принятие ряда связанных с ним документов — об эффективном управлении отходами, санитарии и обеспечении населения стран ШОС доступом к чистой питьевой воде. Он добавил, что тем же целям в той или иной степени служит и утвержденная участниками ШОС Стратегия развития энергосотрудничества до 2023 года. Глава Кыргызстана призвал коллег продвигать в рамках этой договоренности проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, энергосбережением и гидроэнергетикой.
Внимание к экологическим вопросам руководство Кыргызстана объясняет интенсивным таянием ледников на Тянь-Шане. «Этот процесс угрожает сокращением водных ресурсов, что уже сейчас негативно сказывается на состоянии сельского хозяйства и выдвигает на первое место вопрос продовольственной безопасности», — заявил Садыр Жапаров.
На тех же вопросах президент Кыргызстана акцентировал внимание коллег и на саммите Организации тюркских государств. С той лишь разницей, что на этой встрече он связал вопросы экологии с соглашением о создании механизма гражданской защиты. «Из-за изменения климата мы столкнулись с увеличением периодов засухи и маловодья, а также ростом количества стихийных бедствий, таких, как оползни, сели, лавины», — пояснил Садыр Жапаров.