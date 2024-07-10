Кыргызстан призвал ШОС и ОТГ заняться защитой природы

По мнению главы Кыргызстана, Шанхайская организация должна стать примером международного объединения, которое займется реальным решением экологических проблем. В связи с этим Садыр Жапаров особо отметил подписанное на саммите соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и принятие ряда связанных с ним документов — об эффективном управлении отходами, санитарии и обеспечении населения стран ШОС доступом к чистой питьевой воде. Он добавил, что тем же целям в той или иной степени служит и утвержденная участниками ШОС Стратегия развития энергосотрудничества до 2023 года. Глава Кыргызстана призвал коллег продвигать в рамках этой договоренности проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, энергосбережением и гидроэнергетикой.