На 76-м году жизни скончался приморский поэт, журналист Владимир Тыцких

До призыва на флот работал заведующим сельским медицинским пунктом в селе Кок-Терек Восточно-Казахстанской области. После службы прошел путь от ответственного секретаря приморской организации Союза писателей России, директора издательства Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского, инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Дальневосточной государственной академии искусств. С 2016 по 2022 год был исполнительным директором ПКО РГО — ОИАК.