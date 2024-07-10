На 76-м году жизни скончался приморский поэт, журналист Владимир Тыцких

В Приморье на 76-м году жизни скончался член Русского географического общества, Заслуженный работник культуры России, писатель, журналист, ветеран Тихоокеанского флота Владимир Тыцких.
Владимир Михайлович родился 29 июня 1949 года в Лениногорске (ныне Риддер) Восточно-Казахстанской области. В городе Усть-Каменогорск он окончил 8 классов школы, а затем местное медицинское училище и Киевское высшее военно-морское политическое училище.
Во Владивостоке служил матросом на Тихоокеанском флоте в отдельном военно-морском радиотехническом дивизионе особого назначения, был офицером Дважды Краснознаменного Балтийского флота.
До призыва на флот работал заведующим сельским медицинским пунктом в селе Кок-Терек Восточно-Казахстанской области. После службы прошел путь от ответственного секретаря приморской организации Союза писателей России, директора издательства Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского, инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Дальневосточной государственной академии искусств. С 2016 по 2022 год был исполнительным директором ПКО РГО — ОИАК.
Владимир Тыцких написал несколько поэтических сборников такие как «Встретимся утром», «Честь флага», «Ветер в лицо» и другие. Лауреат премии Приморского комсомола, Константина Симонова, Генералиссимуса Суворова, Валентина Пикуля.
«Владимир Михайлович являлся человеком, внесшим бесценный вклад в литературное, историческое, краеведческое наследие нашего региона и страны. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Память о выдающемся человеке навсегда останется в сердцах друзей, учеников и коллег», — отметили в приморском отделении Русского географического общества.