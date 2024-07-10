Зеленский пожаловался, что предстоящие выборы в США затмили в СМИ саммит НАТО

Ранее СМИ сообщали о спорах в НАТО о том, какую формулировку выбрать для обозначения пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита. Делегации спорят между вариантами: «мост», «необратимый» путь или другая комбинация этих двух понятий.