Зеленский пожаловался, что предстоящие выборы в США затмили в СМИ саммит НАТО

Предстоящие президентские выборы в США затмевают в средствах массовой информации проходящий в Вашингтоне саммит НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Юбилейный саммит, который должен стать топ-событием, «не выглядит сильным» в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре, пожаловался в соцсети Х украинский лидер.
«Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран — его затмила другая история», — цитирует РИА Новости его публикацию. Зеленский добавил, что теперь все ждут ноября.
Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее СМИ сообщали о спорах в НАТО о том, какую формулировку выбрать для обозначения пути Украины в альянс, которая будет представлена в коммюнике по итогам саммита. Делегации спорят между вариантами: «мост», «необратимый» путь или другая комбинация этих двух понятий.
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что самой важной задачей НАТО является наращивание поддержки Украины. При этом он подчеркнул, что никто в альянсе не обещал принять Украину именно через 10 лет.