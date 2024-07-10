Омич не сдал экзамен по вождению и пошёл в суд

В Центральный районный суд Омска поступил иск от омича, который не сдал практический экзамен на право управления транспортным средством категории «B».
Молодой человек выполнил разворот в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом и, согласно указанию экзаменатора, должен был выполнить поворот направо на ближайшем перекрёстке. Омич повернул с улицы 2-я Челюскинцев на улицу Арсеньева и провалил испытание. По словам экзаменатора, молодой водитель превысил максимально разрешённую скорость — он ехал со скоростью 30 км/ч, а на этом участке дороги был установлен дорожный знак с ограничением скорости до 20 км/ч.
Омич не согласился с результатами экзамена и оспорил их в суде. Он утверждает, что не допустил нарушений, поскольку ограничение скорости 30 км/ч отсутствовало. В суде он потребовал аннулировать результаты практического экзамена и возложить на Госавтоинспекцию обязанность его повторного проведения. Судебное заседание по делу состоится 23 июля.