Жару до +31 обещает погода в Иркутске 10 июля 2024

Жара не дает свои позиций и продолжает радовать сибиряков летним солнцем. Как сообщают в областном Гидрометцентре, погода в Иркутске 10 июля 2024 принесет прохладный ветер, а днем воздух прогреется до +31.
Погода в Иркутске 10 июля 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура +29…+31, — поделились синоптики.
Погода в Иркутске 10 июля 2024 будет жаркой, к этому следует быть готовым и жителям региона. Местами по Приангарью столбик термометра поднимется до +27…+32.
А вот в западный районах области прогнозируют сильные дожди, ливни, а также грозы и туман. Ветер северо-западный 5−10 м/с. На юге региона северо-восточный с порывами до 14 м/с.