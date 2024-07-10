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Жару до +31 обещает погода в Иркутске 10 июля 2024

До +31 прогреется воздух в Иркутске 10 июля.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 75% 756 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Жара не дает свои позиций и продолжает радовать сибиряков летним солнцем. Как сообщают в областном Гидрометцентре, погода в Иркутске 10 июля 2024 принесет прохладный ветер, а днем воздух прогреется до +31.

Погода в Иркутске 10 июля 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура +29…+31, — поделились синоптики.

Погода в Иркутске 10 июля 2024 будет жаркой, к этому следует быть готовым и жителям региона. Местами по Приангарью столбик термометра поднимется до +27…+32.

А вот в западный районах области прогнозируют сильные дожди, ливни, а также грозы и туман. Ветер северо-западный 5−10 м/с. На юге региона северо-восточный с порывами до 14 м/с.